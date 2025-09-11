HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

Anh Vũ

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao với video chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh cô gái gây phẫn nộ. Nay Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Ngày 11-9, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị T. (33 tuổi) về về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời làm việc đối với Chinh là chủ cơ sở nha khoa.

Theo đó, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã thực hiện tại cơ sở nha khoa này. 

Ngày 3-9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Như đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mặc áo blouse tấn công, đập điện thoại... của một người phụ nữ là khách đến làm răng. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị T. (33 tuổi).

Chiều 3-9, chị Nguyễn Thị T.T (quê tỉnh Đắk Lắk) cùng người bạn đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông để trao đổi với bà C. về chuyện trước đó điều trị răng không được như mong muốn.

Tại đây, chị T. dùng điện thoại ghi hình lại cuộc trò chuyện. Lúc này, bà C. bất ngờ lấy gậy đe dọa, xô ngã chị T., đồng thời giật điện thoại trên tay chị T. đập xuống đất.

Vụ việc khiến chị T. bị xây xước, phải nhập viện điều trị.

Đến này 8-9, đoạn video ghi lại được đăng tải lên mạng xã hội.

Được biết, năm 2021, chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau 2 năm, chị thấy răng bị nghiêng nên liên hệ nha khoa hỏi thì được trấn an.

Song do không tin tưởng, tháng 5-2025, chị T. đến nha khoa khác thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm.

Đến tháng 8-2025, khi đã tháo niềng, răng chị T. bị nghiêng nên liên hệ nha khoa Tuyết Chinh nhiều lần. Do không được phản hồi nên chị đã tìm đến đây và xảy ra vụ việc trên. Chị T. hiện bị đa chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.




