Ngày 20-8, chị Hồ Thị Thu H. (SN 2004, trú tại đường Phùng Quán, phường Thanh Thủy, TP Huế) đã bị Công an phường Thanh Thủy lập biên bản xử lý vi phạm hành chính vì có hành vi báo tin giả.

Công an làm việc với chị H. về hành vi trình báo tin giả.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 ngày 18-8, Công an phường Thanh Thủy nhận được tin báo của chị H. về việc mình bị đối tượng đi xe máy chặn đường, đe dọa và chiếm đoạt 1 túi xách bên trong có 1,8 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay lập tức, Công an phường Thanh Thủy vào cuộc điều tra.

Qua quá trình điều tra, lấy lời khai, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên Công an phường Thanh Thủy đã tiến hành đấu tranh và chị H. đã khai nhận tự dựng lên vụ việc.

Cụ thể là do mua bán hàng hóa trên TikTok, bị mất tiền nên chị H. đã dựng lên vụ việc bị cướp để lấy tài sản bán đi bù vào số tiền đã mất.

Công an cảnh báo hành vi báo tin giả không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng công việc của lực lượng điều tra mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ.

Người dân được khuyến cáo cần trung thực khi trình báo, tránh để hành vi thiếu suy nghĩ dẫn đến hệ lụy pháp lý.