HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lý do cô gái 21 tuổi ở Huế dựng chuyện bị cướp giật tài sản

Q.Nhật

(NLĐO) - Công an phường Thanh Thủy (TP Huế) lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với cô gái 21 tuổi

Ngày 20-8, chị Hồ Thị Thu H. (SN 2004, trú tại đường Phùng Quán, phường Thanh Thủy, TP Huế) đã bị Công an phường Thanh Thủy lập biên bản xử lý vi phạm hành chính vì có hành vi báo tin giả.

Cô gái 21 tuổi ở Huế dựng chuyện cướp giật tài sản để che giấu thua lỗ - Ảnh 1.

Công an làm việc với chị H. về hành vi trình báo tin giả.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 ngày 18-8, Công an phường Thanh Thủy nhận được tin báo của chị H. về việc mình bị đối tượng đi xe máy chặn đường, đe dọa và chiếm đoạt 1 túi xách bên trong có 1,8 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay lập tức, Công an phường Thanh Thủy vào cuộc điều tra.

Qua quá trình điều tra, lấy lời khai, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên Công an phường Thanh Thủy đã tiến hành đấu tranh và chị H. đã khai nhận tự dựng lên vụ việc.

Cụ thể là do mua bán hàng hóa trên TikTok, bị mất tiền nên chị H. đã dựng lên vụ việc bị cướp để lấy tài sản bán đi bù vào số tiền đã mất.

Công an cảnh báo hành vi báo tin giả không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng công việc của lực lượng điều tra mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ.

Người dân được khuyến cáo cần trung thực khi trình báo, tránh để hành vi thiếu suy nghĩ dẫn đến hệ lụy pháp lý.

Tin liên quan

Dẹp loạn trò PK bẩn trên TikTok

Dẹp loạn trò PK bẩn trên TikTok

Trò PK nhảm trên mạng xã hội TikTok đang ẩn chứa nhiều hiểm họa, cần sớm được ngăn chặn

Vì sao chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị bắt?

(NLĐO)- Từ năm 2024 đến nay, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi đã bán ra thị trường gần 1 triệu sản phẩm sức khỏe là hàng giả

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị bắt

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu lượt follow, để làm rõ hành vi liên quan tới hàng hóa

cướp giật bắt nóng cướp giật trình báo tin giả tin giả công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo