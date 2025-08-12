HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nhóm người Trung Quốc dùng loạt thẻ thanh toán quốc tế cùng các máy POS để chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng, vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 12-8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp tục làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhóm người Trung Quốc bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Sau thời gian nắm tình hình, ngày 5-8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng chia thành nhiều tổ, tiến hành bắt khẩn cấp Yi Huaibin (SN 2006) và Zhang Jinmin (SN 1992, cùng quốc tịch Trung Quốc) khi 2 đối tượng đang ở tại căn hộ trên đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động...

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng- Ảnh 2.

Số máy POS là tang vật vụ việc

Cùng thời điểm trên, tại sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), 1 tổ công tác khác tiến hành đón lõng và bắt giữ Yi Huaimou (SN 1991, là anh trai Yi Huaibin ) khi đối tượng này đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt), chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, là vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về cùng hành vi; thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán...

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân lên đến khoảng 30 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người Trung Quốc với dấu hiệu buôn bán hàng không rõ xuất xứ, nghi có ngà voi, vảy tê tê

Công an Khánh Hoà bắt giữ tội phạm Trung Quốc bị Interpol truy nã đỏ

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Huang Yue (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị Interpol truy nã đỏ.

Người phụ nữ qua Campuchia câu kết với người Trung Quốc lập đường dây lừa đảo

(NLĐO) - Để lôi kéo người Việt, Tạ Thu Hà ở Thanh Hóa đã sang tận Campuchia câu kết với người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

