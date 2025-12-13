Ngày 13-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP vừa khởi tố bổ sung 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ án xảy ra tại đường Hai Bà Trưng, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

10 đối tượng vừa bị khởi tố bị can

Theo kết quả điều tra, tối 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp nhận tin báo từ Công an phường Minh An (nay là phường Hội An) về việc anh Trần Anh Huy (SN 2005, trú phường Hội An) bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Quan Trường (SN 2008, trú phường Điện Bàn Đông) là đối tượng trực tiếp gây án. Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trường để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, do mâu thuẫn cá nhân từ trước với một nhóm thanh niên khác, tối 24-5, Trường cùng nhiều đối tượng khác đã tụ tập, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các tuyến đường trung tâm phường Hội An.

Khi đến khu vực trước trụ sở TAND TP Hội An (cũ), nhóm đối tượng nhầm lẫn, tấn công anh anh Huy dù không có bất kỳ mâu thuẫn nào, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trong số 10 đối tượng vừa bị khởi tố bị can, có 8 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng và đang đi học.