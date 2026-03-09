HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý do “Đà Lạt miền Tây” thu hút 25.000 khách du lịch tham gia lễ hội hoa đăng

Phóng sự ảnh: HOA NẮNG

(NLĐO) - Khu Du lịch Núi Cấm ở tỉnh An Giang là điểm du lịch tâm linh, được mệnh danh là "Đà Lạt miền Tây".

Sáng 9-3, ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm, tỉnh An Giang - cho biết nơi đây đã phối hợp UBND xã Núi Cấm tổ chức lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ 2 thành công tốt đẹp.

Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn

"Qua lần tổ chức đầu tiên, lễ hội đã tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh - sinh thái của địa phương; đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân. Chính vì thế, lễ hội năm nay có khoảng 25.000 lượt khách đến tham dự" - ông Đinh Văn Chắc nói.

Nói về lượng khách đến tham dự lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ 2 tăng gấp đôi so với năm trước, ông Đinh Văn Chắc cho rằng đơn vị tổ chức đã triển khai kế hoạch trước đó, như: Tập trung đẩy mạnh truyền thông; nâng cấp những công trình, cảnh quang, chùa, đình tại Núi Cấm hoàn thiện.

Bên cạnh đó, nghi thức thả hoa đăng tại hồ Thủy Liêm chuyên nghiệp hơn. Lực lượng công an, dân quân đảm bảo an ninh trật tự nên không còn cảnh móc túi, cướp giật hay chặt chém du khách. Riêng, lực lượng xe ôm đưa rước khách đúng theo quy định, không còn tình trạng chở 2-3 như báo chí phản ánh.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại lễ hội

“Đà Lạt miền Tây” thu hút 25.000 khách du lịch tham gia lễ hội hoa đăng

Lễ hội năm nay thu hút gấp đôi lượng du khách so với năm 2025

"Thông qua lễ hội, Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm mong muốn du khách khi đến đây đều cảm nhận được sự thân thiện, mang đến những cảm xúc đặc biệt, những trải nghiệm đáng nhớ, những ấn tượng tốt đẹp khi được đắm mình vào không gian chung của lễ hội, một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc" – Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm cho biết.

Khu Du lịch Núi Cấm là điểm du lịch tâm linh, được mệnh danh là "Đà Lạt miền Tây". Nơi đây có cảnh quan núi rừng tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và mát mẻ cùng các điểm tham quan như chùa Vạn Linh, Hồ Thanh Long, tượng Phật Di Lặc cao hơn 33m.

Đến Núi Cấm, ngoài việc chọn đi cáp treo và xe lữ hành, nhiều du khách còn chọn đi xe ôm lên đỉnh "nóc nhà" miền Tây.


