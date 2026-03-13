Công an TPHCM bảo đảm an toàn giao thông vào ngày bầu cử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công an TPHCM bảo đảm an toàn giao thông vào ngày bầu cử

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã chuẩn bị các phương án để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho cuộc bầu cử.

Ngày 13-3, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an TPHCM đảm bảo an toàn giao thông cho cuộc bầu cử.

Trước đó, xác định cuộc bầu cử nhiệm vụ trọng tâm, Phòng CSGT đã xây dựng, triển khai phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội/Trạm CSGT trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử.

Các đơn vị Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT chủ động chuẩn bị đẩy đủ về lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời gian cao điểm diễn ra cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT triển khai quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Các Đội/Trạm cũng phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, đặc khu để trao đổi thông tin để thực hiện tốt công tác phân luồng, điều hòa giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các địa điểm, các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức bầu cử.

- Ảnh 2.

Cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước.

Tổ chức tốt công tác dẫn đường và bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự cuộc bầu cử và các hoạt động diễn ra trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Phòng CSGT triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả các nhóm trên các ứng dụng thông tin, trang mạng xã hội, các ứng dụng di động như: VNeCSGT, VNetraffic,... để nắm chắc và cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông.

Tin liên quan

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ở các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ở các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long

(NLĐO) - Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Lãnh đạo HĐND TP HCM ghi nhận đặc khu Côn Đảo chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử

(NLĐO) - Công an TPHCM đã tổ chức 1.884 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

trật tự an toàn giao thông đảm bảo an toàn an ninh trật tự tình trạng ùn tắc đại biểu quốc hội mạng xã hội bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo