Công an TPHCM bảo đảm an toàn giao thông vào ngày bầu cử

Ngày 13-3, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phòng CSGT Công an TPHCM đảm bảo an toàn giao thông cho cuộc bầu cử.

Trước đó, xác định cuộc bầu cử nhiệm vụ trọng tâm, Phòng CSGT đã xây dựng, triển khai phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội/Trạm CSGT trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử.

Các đơn vị Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT chủ động chuẩn bị đẩy đủ về lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời gian cao điểm diễn ra cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT triển khai quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Các Đội/Trạm cũng phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, đặc khu để trao đổi thông tin để thực hiện tốt công tác phân luồng, điều hòa giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các địa điểm, các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức bầu cử.

Cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước.

Tổ chức tốt công tác dẫn đường và bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự cuộc bầu cử và các hoạt động diễn ra trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Phòng CSGT triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả các nhóm trên các ứng dụng thông tin, trang mạng xã hội, các ứng dụng di động như: VNeCSGT, VNetraffic,... để nắm chắc và cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông.