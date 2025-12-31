Lý do đoạn cao tốc Hậu Giang – Cà Mau chưa đưa vào khai thác lúc 9 giờ hôm nay

Ngày 31-12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) thông tin sẽ điều chỉnh thời gian dự kiến đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án Cần Thơ – Cà Mau).

Trước đó, vào ngày 19-12, thông tin với báo chí, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau dự kiến đưa vào khai thác từ 9 giờ ngày 31-12.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vừa thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12

Tuy nhiên, từ sau lễ thông xe kỹ thuật (ngày 19-12) đến nay, khu vực dự án thường xuyên có mưa lớn kéo dài. Từ đó, ảnh hưởng đến công tác thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ngoài ra, dự án cũng đang tập trung hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông để đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn. Do đó, chưa thể đưa vào khai thác trong ngày 31-12 như dự kiến trước đó.

Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1-2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110 km và gần 26 km tuyến nối, khởi công ngày 1-1-2023, gồm dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau.

Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 27.523 tỉ đồng, công trình khởi công từ đầu năm 2023 và khánh thành ngày 19-12 vừa qua. Đoạn cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang đã đưa vào khai thác vào ngày 20-12.