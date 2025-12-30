Không để gián đoạn xăng dầu trên cao tốc trọng điểm

Ngày 29-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tranh chấp chưa hồi kết

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Thành (Công ty Châu Thành) vừa thông báo tạm ngưng cung cấp xăng dầu tại cửa hàng Châu Thành 47 (Km 41+100 cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) từ ngày 30-12-2025 do "điều kiện khách quan".

Thông tin này gây lo lắng cho giới tài xế khi nhu cầu đi lại dịp Tết cận kề. Anh Thanh Huy (tài xế tại tỉnh Đồng Nai) cho biết đây là trạm có vị trí chiến lược trên đoạn cao tốc dài 300 km (tính từ Khánh Hòa đi TP HCM). Nếu trạm ngưng, tài xế rất khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu khi di chuyển hướng TP HCM - Phan Thiết.

Liên quan sự việc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét phương án duy trì hoạt động trạm. Được biết trạm dừng nghỉ này thuộc dự án cao tốc được phê duyệt từ năm 2007. Từ năm 2020, Công ty Châu Thành kinh doanh xăng dầu tại đây thông qua hợp tác với Công ty CP Thái Sơn E&C - đối tác của VEC.

Dù VEC đã nhiều lần đôn đốc Công ty CP Thái Sơn E&C bảo đảm dịch vụ nhưng đơn vị này chưa có giải pháp, dẫn đến thông báo ngừng hoạt động nói trên. VEC đánh giá sự việc tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng cho tuyến cao tốc huyết mạch. Về pháp lý, tòa án đang thụ lý vụ án hủy hợp đồng giữa VEC và Công ty CP Thái Sơn E&C; đồng thời Công ty CP Thái Sơn E&C cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại đây.

Trước tình thế cấp bách, VEC đề xuất Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho phép duy trì hiện trạng hoạt động của 2 cửa hàng xăng dầu hiện hữu để bảo đảm phục vụ người dân, chờ cho đến khi có phán quyết chính thức của tòa án hoặc quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Cửa hàng xăng dầu thông báo tạm dừng bán từ ngày 30-12-2025

Chỉ rõ đầu mối trách nhiệm

Trao đổi về nguy cơ gián đoạn nhiên liệu trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, khẳng định sự lo lắng của doanh nghiệp vận tải và người dân là hoàn toàn có cơ sở. Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục trên tuyến là yêu cầu đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và an sinh xã hội.

Theo ông Long, sự việc bắt nguồn từ tranh chấp giữa chủ đầu tư là VEC với Công ty Châu Thành và Công ty CP Thái Sơn E&C. Sở Công Thương đã nhận được văn bản từ VEC và Công ty Châu Thành đề nghị gia hạn giấy phép cho 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100. Tuy nhiên, qua rà soát, giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành hiện đã hết hạn.

Trước tình hình trên, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai yêu cầu VEC - với tư cách là chủ sở hữu hạ tầng - phải chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì nguồn cung. Lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh VEC cần khẩn trương chỉ định đơn vị có đầy đủ tư cách pháp lý để tiếp quản và vận hành hợp pháp 2 cửa hàng xăng dầu nói trên. Đồng thời, đơn vị này phải xây dựng ngay phương án dự phòng khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối không để gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây trong mọi tình huống.



