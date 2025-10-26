HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lý do dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê 10 năm vẫn "nằm trên giấy"?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê, là những nguyên nhân khiến dự án 10 năm vẫn "nằm trên giấy"

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện "Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê (gọi tắt dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê) và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định".

Lý do dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê 10 năm vẫn "nằm trên giấy"? - Ảnh 1.

Dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê (phố Quảng Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là dự án trọng điểm của Thanh Hóa nhưng kéo dài suốt hơn 1 thập kỷ chưa hoàn thành

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 870/QĐ UBND ngày 26-3-2007 (giai đoạn 1) từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Dự án đã triển khai thi công hạng mục tu bổ Nghi Môn, Tiền Điện và đã được phê duyệt quyết toán tháng 7-2010.

Từ năm 2010, không triển khai thực hiện được các hạng mục còn lại, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), do khó khăn về nguồn vốn nên đến năm 2016 UBND tỉnh đồng ý chuyển sang thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (BT; xây dựng - chuyển giao).

Quá trình triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 đến nay (giai đoạn 2), Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều sở, ngành, địa phương có khuyết điểm, sai phạm chính. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa) tham mưu thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư tại 2 Văn bản số 444/SKHĐT-TĐ ngày 5-2-2016 và 1456/SKHĐT-TĐ ngày 10-4-2017, có nội dung chưa đúng quy định về quản lý dự án đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước.

Thanh tra chỉ ra rằng, theo quy định dự án đã có quyết định thu hồi đất, có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 1-7-2014 thì tiếp tục thực hiện trừ khi bị chấm dứt. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chỉ dừng dự án không phải chấm dứt dự án là chưa đủ căn cứ để hủy các quyết định thu hồi đất lập trước năm 2016, dẫn tới có ảnh hưởng nhất định trong việc triển khai công tác bồi thường GPMB dự án theo hình thức PPP.

Lý do dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê 10 năm vẫn "nằm trên giấy"? - Ảnh 2.

Dự án đã kiểm kê xong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng đến nay nhà đầu tư chậm trong việc giải ngân số tiền còn hơn 63 tỉ đồng

Đối với UBND TP Thanh Hóa cũ (nay chuyển nhiệm vụ bồi thường GPMB cho UBND phường Hạc Thành), chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai, đôn đốc GPMB chậm, không đúng mốc cam kết theo nhiều văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, theo quy định về hợp đồng PPP, quy định pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, trong 4 năm TP Thanh Hóa mới kiện toàn được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đến 30-4-2025 mới phê duyệt được 3 quyết định phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ GPMB, tái định cư cho 36 hộ với tổng giá trị bồi thường 73,3 tỉ đồng.

Không những thế, trong quá trình triển khai, TP Thanh Hóa còn vi phạm Luật đất đai năm 2013 (sửa đổi năm 2024) chưa đảm bảo điều kiện khi thu hồi đất của các hộ ảnh hưởng, chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư.

Dù công tác bồi thường GPMB kéo dài, chậm trễ, không thực hiện đúng cam kết đã thống nhất, thế nhưng TP Thanh Hóa chưa xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền, kiến nghị biện pháp xử lý. Trách nhiệm này thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa, đơn vị được giao thực hiện nhiệm.

Thanh tra cũng chỉ ra việc Ban Quản lý Dự án ĐTXD các Công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa 3 lần ký điều chỉnh gia hạn hợp đồng đều có khoảng thời gian thực hiện dự án không liên tục là không chặt chẽ, chưa đảm bảo về mặt pháp lý; chưa kiến nghị, đề xuất, tham mưu biện pháp giải quyết vướng mắc trong thực hiện hợp đồng, trong việc chưa thực hiện đúng cam kết của nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư BT (Liên danh Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty CP xây dựng phát triển Hòa Bình) chưa thực hiện đúng hợp đồng đã ký, nhất là việc cấp kinh phí để thực hiện bồi thường GPMB còn chậm khi mới cấp 9,5 tỉ đồng/73,3 tỉ đồng theo yêu cầu), chưa đảm bảo đúng cam kết hợp đồng và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác thực hiện bồi thường GPMB, tái định cư.

Lý do dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê 10 năm vẫn "nằm trên giấy"? - Ảnh 3.

Thái miếu nhà Hậu Lê đang lưu thờ bài vị của 27 vua, Hoàng Thái Hậu cùng các vương công nhà Hậu Lê tại phố Quảng Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Để đẩy nhanh việc tiếp tục triển khai dự án, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) chủ trì quản lý hoạt động đầu tư của dự án, phối hợp tham mưu thực hiện dự án Thái miếu theo quy định pháp luật, theo quy định của hợp đồng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi, tổng hợp, kiến nghị biện pháp xử lý nghiêm đối với việc không chấp hành nội dung hợp đồng, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND phường Hạc Thành khẩn trương thực hiện nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung quy định hợp đồng trong thực hiện dự án; triển khai bồi thường GPMB đảm bảo theo đúng tiến độ cam kết…

Đối với nhà đầu tư, khẩn trương bố trí nguồn lực và các điều kiện đảm bảo để thực hiện hợp đồng BT theo đúng các điều khoản cam kết đã ký. Trong đó, sớm chuyển đầy đủ kinh phí thực hiện GPMB cho các hộ bị ảnh hưởng.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư dự án từ năm 2007-2016 (giai đoạn 1) và từ 2016 đến nay (giai đoạn 2) được giao cho nhà thầu theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 293 tỉ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn "án binh bất động" do chậm trễ trong công tác bồi thường, GPMB.

Đây là dự án lớn, trọng điểm của Thanh Hóa nhưng chậm tiến độ, kéo dài, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đầu năm 2025 đã trực tiếp đi kiểm tra, có chỉ đạo TP Thanh Hóa cũ phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc, làm việc với nhà thầu BT đđưa ra cam kết về thời gian thực hiện, hoàn thành để tri ân các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tin liên quan

Kinh đô kháng chiến nhà Hậu Lê bị lãng quên

Kinh đô kháng chiến nhà Hậu Lê bị lãng quên

Từng đóng vai trò quan trọng trong việc trung hưng nhà Lê nhưng kinh đô Vạn Lại - Yên Trường (Thanh Hóa) giờ chỉ còn là phế tích

Thanh Hóa: Di tích một nơi, xin tu bổ, tôn tạo một nẻo

(NLĐO) - Trong hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ, Bia ký Lăng mộ Quận công Lê Bùi Vị được xác lập tại một vị trí khác, thế nhưng trong tờ trình xin tu bổ, tôn tạo, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) di tích này lại nằm ở vị trí khác

Tôn tạo tháp Bánh Ít ở Bình Định: Giám đốc sở ký nhiều văn bản "lạ"

(NLĐO) – Liên quan đến vụ việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo tháp Bánh Ít khiến dư luận bức xúc vì có dấu hiệu xâm hại di tích cấp quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Bình Định Tạ Xuân Chánh đã ký 2 văn bản “lạ” và đều bị "tuýt còi"

tỉnh Thanh Hóa dự án trọng điểm dự án chậm tiến độ thái miếu thái miếu nhà Hậu Lê
