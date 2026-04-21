Lý do khiến nhiều doanh nghiệp "cài số lùi" trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2026

Trong mùa đại hội đồng cổ đông năm nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết có xu hướng “cài số lùi” trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh trước những yếu tố khách quan.

Theo đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 hơn 154.140 tỉ đồng, tăng khoảng 25% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 2.162 tỉ đồng, giảm tới 58%.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết nguồn dầu thô trong nước được giữ lại giúp đảm bảo khoảng 90% công suất thiết kế; phần còn lại hơn 30% sẽ nhập khẩu từ Mỹ và Tây Phi. Doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ nguồn cung để vận hành công suất cao đến tháng 7-2026.

Tương tự, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) ghi nhận kết quả quý I/2026 tích cực với sản lượng 465.000 tấn, doanh thu 5.370 tỉ đồng (tăng 58%) và lợi nhuận trước thuế 837 tỉ đồng (tăng 84% so với cùng kỳ).

Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn đặt kế hoạch năm 2026 khá thận trọng với doanh thu 17.615 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.320 tỉ đồng, giảm 39% so với năm 2025.

Đáng chú ý, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm sâu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 15.423 tỉ đồng, giảm hơn 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.037 tỉ đồng, giảm khoảng 73% so với mức hơn 3.865 tỉ đồng của năm 2025.

Theo lãnh đạo Vinaconex, áp lực chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, đặc biệt là giá nguyên vật liệu và nhân công, trong khi cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ngày càng khốc liệt khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Thị trường xây dựng phục hồi chưa đồng đều cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) dự kiến tăng vốn đầu tư hơn 50%, lên trên 4.400 tỉ đồng trong năm 2026, chủ yếu dành cho hai dự án Sunflower 2 và Green City nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.454 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 9%, còn 510 tỉ đồng.

Đánh giá xu hướng nêu trên, đại diện bộ phận môi giới của Công ty CP Chứng khoán VPS cho rằng nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận mức lợi nhuận đột biến trong năm trước, do đó kế hoạch năm 2026 được xây dựng theo hướng thận trọng hơn.

Ngoài ra, bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường cũng khiến doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu an toàn, giảm rủi ro trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.