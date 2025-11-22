Lý do khó tin khiến người đàn ông bán vé số đâm thai phụ ở Cần Thơ

Chiều 22-11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (SN 1997; ngụ xã Trường Xuân) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 21-11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004; ngụ xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Phương bị chồng chị O. và người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.

Đối tượng Ngô Hoàng Phương

Chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Bụng chị O. có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm; mạch nhanh, nhẹ… Ngay lập tức, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu qua các bước và đồng thời kiểm tra phát hiện chị O. mang thai 36 tuần, từ đó tiến hành mổ bắt con cho sản phụ rồi xử lý vết thương hở vùng bụng.

Hiện, tình trạng sức khỏe chị O. tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Còn em bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận sáng ngày 21-11 đi bán vé số tại chợ Phong Điền, do buồn chuyện gia đình nên mua 1 dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này dù giữa 2 người không quen biết hay thù hận.

Bản thân Phương có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3 vừa qua.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.