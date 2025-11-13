HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Cần Thơ bắt Giám đốc Công ty Tây Đô

Ca Linh

(NLĐO) – Tin lời vị giám đốc, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc, góp vốn hơn 10 tỉ đồng nhưng đã bị chiếm đoạt.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Tây Đô (Công ty Tây Đô), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022-2024, bị can Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại dự án khu nhà vườn Cồn Khương (phường Cái Khế). Xuân đưa ra thông tin Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long (chủ đầu tư dự án).

Công an Cần Thơ bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an tống đạt quyết định tố tụng cho bị can Trịnh Thanh Xuân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời Xuân, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỉ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long.

Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến dự án trên liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ, số điện thoại: 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy tìm đối với Lê Hoàng Anh (ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nơi ở của Lê Hoàng Anh.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.


