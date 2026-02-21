Lý do mắm cua núi giá 800.000 đồng/kg và sự hấp dẫn của đặc sản An Giang

Mỗi lần muốn ăn món mắm cua núi, tôi phải tới núi Cấm, núi Cô Tô, xã Ba Chúc (vùng Bảy Núi của An Giang) - nơi có nhiều người khmer sinh sống và săn bắt loài đặc sản này.

Hương vị thơm lừng

Tình cờ trong đợt đi tác nghiệp, tôi được ông Nguyễn Văn Văn - Chủ tịch UBND xã Cô Tô - tặng một món ăn đựng trong cái hộp nhựa nhỏ trông chẳng có vẻ gì khởi sắc.

Mắm cua núi là đặc sản của vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, nổi tiếng với hương vị dân dã, đậm đà. Chính vì thế, 1kg mắm cua núi có giá lên tới 700.000 - 800.000 đồng

Tuy nhiên, khi được ông Văn giới thiệu đây là "mắm cua núi" – loại đặc sản ở địa phương này - làm tôi thấy vui mừng vì nghe đồn mắm cua núi ngon lắm nhưng chưa thử lần nào.

Tôi liền hỏi giá ngay và được ông Văn cho biết một hộp khoảng 500 gram với giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, ông Văn bảo rằng không phải lúc nào cũng có mắm cua để mua. Do đó, người mua thường phải đặt trước để người dân lên núi săn bắt rồi đem về làm mắm thì mới giao đủ số lượng.

Về tới nhà, có thèm đến mấy tôi cũng đành chờ đến mùng 2 Tết hai đứa bạn thân ở Rạch Giá ghé thăm thì mới khui hộp mắm. Tôi múc vài muỗng mắm cua núi vào chén rồi cho vào vài lát trái chúc - trái đặc sản nổi tiếng vùng Bảy Núi. Hai phút sau, mùi mắm bốc lên, thơm lừng.

Mắm cua núi sau khi đã trộn sẵn tỏi, ớt, trái chúc và đường thốt nốt, tôi cho cả dĩa xoài bằm vừa chuẩn bị xong, trộn đều lên.

Món mắm cua núi thơm mùi đặc trưng khác với tất cả loại mắm mà tôi từng ăn. Hơn nữa, càng cua núi mập, cắn vỡ ra để lộ những miếng thịt mằn mặn hơi giống thịt ba khía muối, ăn kèm xoài chua chua, làm vị giác được kích thích... mãnh liệt.

Cách bắt và chế biến mắm cua núi

Tôi liền lấy điện thoại gọi anh Châu Thi, người chuyên săn cua núi, để hỏi rõ về cách bắt, cách làm mắm loài đặc sản vùng Bảy Núi này.

Anh Thi cho biết khác với cua đồng, cua núi rất khó bắt bằng tay nên thợ săn phải dùng cần câu chuyên dụng. Cần câu làm từ cây trúc hoặc tre dài khoảng 1m, đầu buộc chùm dây thun để dụ cua.

"Kỹ thuật bắt là đưa chùm dây thun nhử ngay cửa hang, cua tưởng là con mồi nên kẹp vào. Người câu phải tập trung cao độ. Chỉ cần kéo nhẹ để cua tưởng con mồi đang bỏ chạy, nó sẽ kẹp mạnh hơn. Lúc đó, người câu mới giật tay thật nhanh để kéo cua ra khỏi hang. Cua núi có vị ngọt tự nhiên nhờ ăn lá cây rừng và côn trùng.

Cua núi rất khó bắt bằng tay, thợ săn phải dùng cần câu chuyên dụng

Mùa mưa là thời điểm cua phát triển mạnh, xuất hiện nhiều con già với mai tím sẫm và những đốm lông đặc trưng rất đẹp mắt. Trước đây, cua núi từng là nguồn thu nhập quan trọng của người dân sống quanh núi. Mỗi ngày, người dân bắt được 3-5kg thì có thể kiếm được vài triệu đồng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng cua núi giảm mạnh, dẫn đến giá tăng cao. Hiện, cua núi sống có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có cua để mua.

Công đoạn làm mắm cua núi

Cũng theo anh Châu Thi, cua núi được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như luộc, rang me, rang muối và làm mắm. Mỗi 1kg mắm cua núi có giá lên tới 700 - 800.000 đồng.

Nói về cách làm mắm cua núi, anh Thi tiết lộ rằng cua núi tươi khi bắt về phải rửa sạch nhiều lần với nước lạnh để loại bỏ bùn đất. Sau đó, ngâm cua qua nước ấm khoảng 5-10 phút để sạch chất nhờn.

Kế đến, vớt cua núi ra rổ, để thật ráo hoặc lau khô. Pha muối với tỷ lệ khoảng 0.5kg muối hạt cho 3kg cua núi.

Vớt cua núi ra, xếp vào hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa đã lau khô ráo. Lọc lại phần nước muối đã lắng, đổ vào hũ cua núi sao cho ngập mặt cua, đậy nắp thật kín. Để hũ mắm ở nơi thoáng mát, khô ráo trong khoảng 4 - 5 ngày là có thể lấy ra trộn với đường thốt nốt là ăn được.

Mắm cua núi trộn với đường thốt nốt để được 3 tháng trong ngăn mát tủ lạnh.