HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đặc sản cua gạch Cà Mau ngâm nước mắm giá gần 1 triệu đồng/kg

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Người dân Cà Mau chọn những con cua có trọng lượng khoảng 300 gram để làm món đặc sản cao cấp

Ngày 21-12, ông Nguyễn Văn Miên (ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) cho biết đặc sản cua gạch ngâm nước mắm nhĩ được cơ sở bán ra thị trường với giá dao động gần 1 triệu đồng/kg (tùy thời điểm).

Cua gạch Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ giá gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Cua biển Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ được đóng nắp cẩn thận trước khi bán cho người tiêu dùng

Những con cua gạch được chọn có trọng lượng khoảng 300 gram. Sau khi rửa sạch cua, người dân sẽ ngâm trong nước mắm nhĩ với độ đạm cao và pha theo công thức riêng.

Cua gạch Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ giá gần 1 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Gạch cua biển Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ có màu đỏ bắt mắt

"Trong 30 ngày đầu, nhờ độ mặn tự nhiên nên cua "chín sơ". Lúc này, tôi rút nước mắm ra và nấu lại, nêm thêm gia vị rồi để nguội và đổ vào ngâm thêm 60 ngày" – ông Miên chia sẻ bí quyết.

Khi ra thành phẩm, phần gạch cua có màu đỏ, dẻo cùng mùi thơm nồng nhưng không tanh. Đây được xem là một trong những loại đặc sản cao cấp của tỉnh Cà Mau. Mua về, người tiêu dùng có thể dùng trực tiếp với cơm hoặc trộn thêm ít ớt, tỏi và nước cốt chanh. Vị béo của cua hòa cùng vị chua của nước cốt chanh, cay của ớt… đã tạo nên một món ăn ngon và rất hao cơm.

Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên. Cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam và mang về nguồn thu cho tỉnh hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

(NLĐO) - Giải độc đắc tổng cộng 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đang được các đại lý “truy tìm” người trúng thưởng

Giá nông thủy sản miền Tây: Thương lái tranh nhau mua cá kèo, tôm đất Cà Mau

(NLĐO) – Hai loài đặc sản của tỉnh Cà Mau hút hàng dịp cuối năm, thương lái "tranh nhau" thu mua với giá cao

Tấm bảng "ghi chú" của một quán cà phê ở Cà Mau gây bão mạng xã hội

(NLĐO) – Chủ quán cà phê ở Cà Mau đã có những chia sẻ về câu slogan gây bão mạng xã hội những ngày qua

Cà Mau cua biển đặc sản Cà Mau cua ngâm nước mắm nhĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo