Sức khỏe

Lý do nên ăn trái cây tươi khi sống ở các thành phố lớn

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy trái cây có thể là một trong những phương án dễ dàng nhất để bảo vệ phổi.

Công trình mới được trình bày bởi tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) cho thấy ăn trái cây tươi có thể giúp bạn bù đắp một phần những tác hại lên phổi do ô nhiễm không khí gây ra.

Lý do nên ăn trái cây tươi khi sống ở các thành phố lớn - Ảnh 1.

Trái cây tươi có thể mang lại lợi ích cho người thường xuyên phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm - Ảnh minh họa: HAVARD HEALTH

"Hơn 90% dân số toàn cầu đang tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí vượt quá hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao hơn có liên quan đến việc suy giảm chức năng phổi" - tiến sĩ Kaewsri giải thích.

Nghiên cứu mới này đã phân tích bộ dữ liệu của 200.000 người, được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank của Anh.

Tiến sĩ Kaewsri đã so sánh chế độ ăn uống của mỗi người - bao gồm lượng trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt - với chức năng phổi (được thể hiện qua chỉ số FEV1, là lượng không khí thở ra trong một giây) và mức độ tiếp xúc với ô nhiễm không khí dưới dạng hạt mịn PM 2.5.

PM 2.5 là các hạt rất nhỏ được thải vào không khí, chủ yếu từ xe cộ và các quy trình không nghiệp. Tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp, nồng độ chất gây ô nhiễm này rất cao.

Kết quả cho thấy với mỗi lần tăng mức độ tiếp xúc với PM 2.5 lên 5 microgram/m3 không khí, FEV 1 giảm 78,1 ml ở nhóm ăn ít trái cây, còn nhóm nữ giới ăn nhiều trái cây giảm chỉ 57,5 ml ở nhóm ăn nhiều trái cây.

Nam giới cũng nhận được lợi ích từ trái cây dù không nhiều bằng nữ giới.

Theo tiến sĩ Kaewsri, lợi ích này một phần đến từ từ các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên có trong trái cây, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm do các hạt mịn gây ra.

Tin liên quan

Phát hiện chất chống ung thư trong loại trái cây quen thuộc

Phát hiện chất chống ung thư trong loại trái cây quen thuộc

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra một số hợp chất có trong trái cây, có thể được ứng dụng trong điều trị ung thư.

Máu nhiễm mỡ: Đừng quên 2 loại trái cây "thần kỳ" này

(NLĐO) - Chỉ cần ăn một trong hai loại trái cây quen thuộc từ 3-4 lần/tuần cũng có thể đem lại cho bạn nhiều năm tuổi thọ.

Tiết lộ loại trái cây và thức uống chống gan nhiễm mỡ tốt nhất

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh đã chứng minh tác động tích cực của các thực phẩm giàu flavonoid trong việc chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

trái cây ô nhiễm không khí không khí ô nhiễm bảo vệ phổi
    Thông báo