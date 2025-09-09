Lý do người đàn ông ở TP HCM bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lý do người đàn ông ở TP HCM bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên trú tại TP HCM dùng vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác như nải chuối và nhánh cau để lừa người đàn ông ở Đà Nẵng.

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Duy Xuyên vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại xã Củ Chi, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do Công an Đà Nẵng bắt giữ người đàn ông lừa đảo tại TP HCM - Ảnh 1.

Phan Văn Đức (áo xanh) bị lực lượng công an bắt giữ

Theo điều tra, cuối tháng 8-2025, Đức sử dụng các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác giống nải chuối và nhánh cau bằng vàng thật để lừa đảo.

Lý do Công an Đà Nẵng bắt giữ người đàn ông lừa đảo tại TP HCM - Ảnh 2.

Lý do Công an Đà Nẵng bắt giữ người đàn ông lừa đảo tại TP HCM - Ảnh 3.

Nải chuối bằng vàng giả được Đức dùng để lừa ông N, chiếm đoạt dây chuyền 3,2 chỉ vàng

Ngày 30-8, khi gặp ông P.N (SN 1966, trú tại xã Duy Xuyên), Đức dựng cảnh giả vờ "đào được" hũ vàng, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng, rồi thuyết phục ông đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ để lấy những món đồ "vô cùng giá trị" này. Sau khi chiếm đoạt, Đức mang tài sản đi bán được 21 triệu đồng, đem tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Duy Xuyên đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ thủ đoạn của đối tượng. 

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, thu giữ tang vật và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Tin liên quan

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng lập kỷ lục tăng trưởng dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Hàng không Việt Nam tăng tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2025, phục vụ hơn 850.000 khách, trong đó khách quốc tế tăng gần 20%.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam đối tượng "giả mạo trong công tác"

(NLĐO) – Người đàn ông từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) vừa bị bắt tạm giam

nam thanh niên Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo