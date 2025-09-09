Lý do người đàn ông ở TP HCM bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Duy Xuyên vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại xã Củ Chi, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Văn Đức (áo xanh) bị lực lượng công an bắt giữ

Theo điều tra, cuối tháng 8-2025, Đức sử dụng các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác giống nải chuối và nhánh cau bằng vàng thật để lừa đảo.

Nải chuối bằng vàng giả được Đức dùng để lừa ông N, chiếm đoạt dây chuyền 3,2 chỉ vàng

Ngày 30-8, khi gặp ông P.N (SN 1966, trú tại xã Duy Xuyên), Đức dựng cảnh giả vờ "đào được" hũ vàng, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng, rồi thuyết phục ông đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ để lấy những món đồ "vô cùng giá trị" này. Sau khi chiếm đoạt, Đức mang tài sản đi bán được 21 triệu đồng, đem tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Duy Xuyên đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ thủ đoạn của đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, thu giữ tang vật và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.