Lý do sốc khiến thành phố Nam Á phải mang tên “Đồi Người Chết”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Lý do sốc khiến thành phố Nam Á phải mang tên “Đồi Người Chết”

Anh Thư

(NLĐO) - Khi được tìm thấy hơn 100 năm trước, tình trạng thành phố cổ này khủng khiếp đến mức các nhà khoa học đã đặt tên cho nó là "Đồi Người Chết".

Bên bờ sông Indus ở Pakistan, khu vực giáp biên giới Ấn Độ, có một phế tích gây ám ảnh là thành phố cổ Mohenjo-Daro.

Tên này trong tiếng Sindhi có nghĩa là "Đồi Người Chết": Khi khám phá thành phố vào những năm 1920, các nhà khảo cổ đã bị sốc vì hàng loạt bộ xương người nằm rải rác trên đỉnh và các khu vực gần bề mặt của phế tích.

Tên thật của thành phố đã bị thất lạc theo dòng lịch sử. Người ta chỉ biết nó là trung tâm của nền văn minh Thung lũng Indus (văn minh Harappan) lừng danh, phát triển mạnh mẽ khoảng 5.000-3.500 năm trước, rồi sụp đổ một cách bí ẩn.

Dù vậy, một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa tìm ra câu trả lời ngay bên trong "Đồi Người Chết".

Lý do sốc khiến thành phố Nam Á phải mang tên “Đồi Người Chết” - Ảnh 1.

Thành phố cổ Mohenjo-Daro - Ảnh: HALAL TIMES

Trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment, các nhà khảo cổ cho biết họ đã sử dụng 3 mô phỏng khí hậu toàn cầu để xác định lượng mưa và nhiệt độ đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian 5.000-3.000 năm trước tại khu vực này.

Họ đưa dữ liệu lượng mưa và nhiệt độ vào một mô hình thủy văn để xác định sự thay đổi của sông, suối và các nguồn nước khác trong khu vực theo thời gian.

So sánh dữ liệu này với dữ liệu khảo cổ học, các tác giả nhận thấy các khu định cư có xu hướng dịch chuyển theo thời gian, theo sự thay đổi của nguồn nước.

Giải thích với Live Science, nhà nghiên cứu Hiren Solanki (Viện Công nghệ Ấn Độ), một trong các tác giả chính, cho biết các phát hiện trên chỉ ra sự tồn tại của những đợt hạn hán khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.

Không phải một mùa hè hay vài năm, mà là những đợt hạn hán dài 85 năm nối tiếp nhau, liên tiếp đẩy dân cư trong xã hội cổ đại này di cư đến những khu vực vẫn còn nguồn nước dồi dào.

Họ liên tục xây nên các đô thị mới trong hành trình đi tìm nguồn nước, đồng thời lần lượt bỏ hoang các đô thị cũ.

Các thành phố trên khắp khu vực liên tục sụp đổ, bao gồm sự suy tàn dần của "Đồi Người Chết". Để rồi, tất cả kết thúc trong một đợt hạn hán cực kỳ thảm khốc bắt đầu khoảng 3.500 năm trước, kéo dài vài thế kỷ.

Tin liên quan

Tìm ra "Thành phố Bảy khe núi" mất tích hơn 3.000 năm trước ở châu Á

Tìm ra "Thành phố Bảy khe núi" mất tích hơn 3.000 năm trước ở châu Á

(NLĐO) - Một thành phố cổ rộng đến 140 ha với nhiều công trình phức tạp đã làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về xã hội thảo nguyên thời đồ đồng.

Bản ghi âm lạ từ tàu săn sự sống ngoài hành tinh của NASA

(NLĐO) - Chiến binh săn sự sống ngoài hành tinh Perseverance của NASA đã ghi lại những tiếng nổ lách tách kỳ lạ trong hành trình thám hiểm Sao Hỏa.

Hình ảnh “xuyên không” 13,4 tỉ năm hé lộ thực thể vũ trụ khó giải thích

(NLĐO) - Hình ảnh gây kinh ngạc của một cấu trúc tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 350 triệu năm tuổi đã được kính viễn vọng không gian James Webb ghi nhận.

thành phố thành phố cổ Đồi Người Chết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo