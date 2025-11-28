HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Bản ghi âm lạ từ tàu săn sự sống ngoài hành tinh của NASA

Anh Thư

(NLĐO) - Chiến binh săn sự sống ngoài hành tinh Perseverance của NASA đã ghi lại những tiếng nổ lách tách kỳ lạ trong hành trình thám hiểm Sao Hỏa.

Theo APScience Alert, những tiếng lách tách đã được thu lại bởi một chiếc micro nhỏ gắn trên tàu đổ bộ Perseverance, một con robot dạng xe tự hành đang thám hiểm khu vực Jezero Crater của Sao Hỏa để tìm bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh.

Nhưng một lần nữa, mối hoài nghi về người ngoài hành tinh được bác bỏ.

Bản ghi âm lạ từ tàu săn sự sống ngoài hành tinh của NASA - Ảnh 1.

Tàu săn sự sống ngoài hành tinh Perseverance đang hoạt động trên Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Baptiste Chide từ Viện nghiên cứu Vật lý thiên văn và hành tinh (Toulouse - Pháp) đã phân tích dữ liệu nói trên và cho biết đó là tiếng nổ của dòng điện.

Tiến sĩ Chide và nhóm của ông đã phân tích 28 giờ ghi âm của Perseverance, ghi lại hiện tượng mà họ gọi là "sét nhỏ" dựa trên tín hiệu âm thanh và điện.

Các đợt sét nhỏ này bao gồm ánh sáng lóe lên từ hiện tượng phóng điện tương tự như hồ quang điện ở Trái Đất, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều, kích thước chỉ vài cm.

Để âm thanh được ghi lại, các vụ phóng điện này xuất hiện trong phạm vi chỉ 2 mét tính từ chiếc micro đặt trên đỉnh cột cao nhất của xe tự hành. Micro này là một phần của hệ thống kiểm tra đá sao Hỏa bằng camera và tia laser.

Kiểm tra chi tiết hơn dữ liệu 2 năm của Perseverance, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 55 lần xuất hiện những tia sét nhỏ kèm tiếng nổ lách tách như vậy. Đó là những ngày gió mạnh nhất trên hành tinh đỏ, gây ra những cơn lốc bụi và bão bụi.

Phóng điện do lốc bụi di chuyển nhanh tạo ra chỉ kéo dài vài giây, trong khi phóng điện do bão bụi tạo ra có thể kéo dài tới 30 phút.

"Nó giống như một cơn giông trên Trái Đất, nhưng hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có rất nhiều tia sét yếu ớt" - tiến sĩ Chide giải thích với AP.

Ông cũng lưu ý rằng bầu khí quyển mỏng, giàu carbon dioxide của Sao Hỏa hấp thụ phần lớn âm thanh, khiến một số tia sét hầu như không thể nhận thấy.

Bên cạnh đó, bầu khí quyển của Sao Hỏa dễ xảy ra hiện tượng phóng điện và phát tia lửa điện thông qua sự tiếp xúc giữa các hạt bụi và cát hơn so với Trái Đất.

Tuy nhiên, các tính toán cho thấy khả năng người đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa bị sét đánh khi cắm cờ trên bề mặt là cực kỳ thấp.

Những đợt phóng điện nhỏ này chỉ có thể ảnh hưởng đến một số thiết bị khoa học rất nhạy cảm, có lẽ là phải nhạy cảm hơn nhiều so với các tàu NASA.

Có mặt ở Sao Hỏa từ tháng 2-2021, tàu Perseverance vẫn "khỏe mạnh" dù đã quá thời gian dự kiến cho sứ mệnh chính là 2 năm từ lâu, bất chấp việc các tia sét nhỏ này liên tục xuất hiện quanh nó.

"Tiền bối" của tàu này là Curiosity - hạ cánh từ năm 2012 - cũng đang hoạt động miệt mài tại một khu vực khác của Sao Hỏa là Gale Crater.

