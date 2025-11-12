Lý Hải lập "cú đúp" giải thưởng tại Mỹ

Ngày 12-11, nhà sản xuất "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" công bố đạo diễn Lý Hải nhận được giải "Đạo diễn phim xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival - SFNCFF 2025).

Ngoài ra, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" cũng thắng giải "Phim truyện Việt Nam hay nhất", đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu "Lật mặt".

Lý Hải và Minh Hà với giải thưởng tại Mỹ

"Cú đúp" của Lý Hải với "Lật mặt 8: Vòng tay nắng"

Hạnh phúc với giải thưởng

SFNCFF là sự kiện điện ảnh thường niên tôn vinh những tác phẩm sáng tạo và nhà làm phim độc lập đến từ hơn 30 quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Á và châu Âu. Trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nga, Ba Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Mexico, Tây Ban Nha, Đức, Iran, Brazil và Ai Cập.

Liên hoan nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập và các tác phẩm mang tinh thần sáng tạo mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, vợ anh là Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30-4, sau các suất chiếu sớm từ 27 đến 29-4. Bộ phim nhanh chóng thu hút khán giả, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất mùa hè.

Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục, mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu "Lật mặt" ra thị trường toàn cầu.

Phim xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng) – chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị người cha (Long Đẹp Trai đóng) phản đối. Câu chuyện mang thông điệp dung dị về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, tình thân và ước mơ, được thể hiện qua diễn xuất của dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh cùng nhiều gương mặt trẻ.