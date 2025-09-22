Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Minh Khuê

(NLĐO) - Nghệ sĩ Thúy Nga, ca sĩ Hương Lan, Ngọc Anh, Hoài Tâm, Loan Châu… tụ hội chúc mừng Lý Hải - Minh Hà mang phim ra hải ngoại.

Lý Hải - Minh Hà chiếu ra mắt phim tại Mỹ

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" có buổi công chiếu tại Mỹ vào dịp cuối tuần qua, chính thức ra mắt khán giả hải ngoại.

Ngoài các khách mời là nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng tụ hội, bày tỏ cảm xúc về phim. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ tác phẩm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhiều thông điệp về gia đình và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

"Một chi tiết khiến tôi nhớ mãi là sau khi phim kết thúc, các bé gái 14 - 15 tuổi, đứa thì mắt đỏ hoe, đứa nước mắt vẫn lưng tròng. Có lẽ, phim đã chạm tới trái tim non trẻ của các em - điều không phải tác phẩm nào cũng làm được. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh có con ở tuổi teen nên dẫn con đi xem, để các con cảm nhận rõ hơn công lao và tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ" - nữ ca sĩ thổ lộ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thúy Nga cảm xúc rằng lúc vào xem ai cũng "rần rần", hớn hở nhưng lúc về mọi người trôi hết son phấn vì khóc.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 1.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 2.

Diện trang phục cùng tông màu trắng

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 3.

Cả hai mang phim đến khán giả hải ngoại

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 4.

Các khách mời đến tham dự sự kiện

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 5.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 6.

Ca sĩ Hương Lan chúc mừng hai vợ chồng

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 7.

Thúy Nga (bìa trái) tại sự kiện

Nghệ sĩ Loan Châu cũng đánh giá phim là "một tác phẩm dễ thương với những miếng hài dí dỏm và những khoảnh khắc dâng trào". Một khán giả khác bày tỏ, xem "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" họ không chỉ được khóc, được cười mà còn nhận được những thông điệp "chạm" đến trái tim, khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Lắng nghe những chia sẻ từ nghệ sĩ, kiều bào và khán giả quốc tế, Lý Hải bày tỏ niềm hạnh phúc.

Anh cho biết mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua các tác phẩm của mình đã phần nào gặt hái kết quả. Ở những dự án tiếp theo, nam đạo diễn tiếp tục nỗ lực để hình ảnh Việt Nam ngày càng tạo dấu ấn đậm nét hơn trong lòng công chúng.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" tiếp tục ra mắt ở Nhật Bản, Ba Lan, Đức

Trước đó, thông tin phim chiếu tại thị trường quốc tế khiến khán giả vô cùng hào hứng. Đây cũng là phim Việt đầu tiên chiếu tại 4 châu lục trên thế giới, đồng thời sở hữu lượng rạp chiếu nhiều nhất từ trước đến nay.

Sau Mỹ và châu Âu, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" sẽ tiếp tục ra mắt tại Nhật Bản, Ba Lan (từ 3-10) và Đức (từ 9-10), mở rộng hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 8.

Nhiều khách mời khác

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 9.

Cùng chung vui Lý Hải - Minh Hà

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 10.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 11.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 12.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 13.

Cùng chụp ảnh khán giả tại rạp

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 14.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 15.

Một cảnh trong phim

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải – Minh Hà - Ảnh 16.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" lấy bối cảnh nhóm bạn trẻ sống ở dải đất miền Trung khắc nghiệt có đam mê với âm nhạc và ước mơ trở thành thần tượng. Nhân vật chính Tâm (Đoàn Thế Vinh thủ vai), 17 tuổi, học giỏi và có năng khiếu âm nhạc. Tâm cùng nhóm bạn ở quê thành lập nhóm nhạc và đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Mọi chuyện bắt đầu khi cả nhóm vượt qua "vòng gửi xe" và có cơ hội được biểu diễn ở một sân khấu lớn, một ước mơ gần như không thể với tới của những đứa trẻ ở làng quê nghèo. Trong khi Tâm và nhóm bạn hân hoan với niềm vui sướng được thể hiện tài năng của bản thân, ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai), cha của Tâm lại kịch liệt phản đối anh theo con đường nghệ thuật.

Phim quy tụ các diễn viên: NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Chiều Xuân, Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Long Đẹp Trai, Quách Ngọc Tuyên, Tiết Cương, Ngọc Tưởng, Đoàn Thế Vinh, Hồng Thu, Tín Nguyễn…

Phim truyền tải những thông điệp nhân văn về tình cha con, tình thân trong gia đình, tình bạn, nỗ lực thực hiện ước mơ, xóa đi khoảng cách thế hệ. Tác phẩm có những ưu điểm lẫn hạn chế cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đề tài cũ kỹ, cách kể chuyện không mới lạ, không thu hút như các phần phim trước của chuỗi "Lật mặt". Tuy nhiên, một số khác cho rằng phim xúc động, khiến cảm xúc người xem khiến họ khóc cười cùng nhân vật.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" gặt hái doanh thu khá tốt tại thị trường Việt vào dịp 30-4, phim đã thu hơn 231 tỉ đồng. Dẫu vậy "Lật mặt 8" đạt doanh thu ít hơn so với "Lật mặt 7: Một điều ước" - đạt doanh thu hơn 482 tỉ đồng.


Tin liên quan

"Phù thủy" hành động đằng sau bom tấn trăm tỉ của Lý Hải, Trấn Thành

"Phù thủy" hành động đằng sau bom tấn trăm tỉ của Lý Hải, Trấn Thành

(NLĐO) - Toni Dương Bảo Anh - đạo diễn hành động được Lý Hải lẫn Trấn Thành chiêu mộ - là ai?

Lý Hải đầu tư "khủng" cho bối cảnh phim vì bà con

(NLĐO) – Trong suốt ba phần phim từ "Lật mặt 6" đến "Lật mặt 8", Lý Hải mạnh tay chi tiền để có được bối cảnh ấn tượng nhất.

Nỗi đau giấu kín của nam chính phim Lý Hải - Đoàn Thế Vinh

(NLĐO) - Vai diễn điện ảnh đầu tay và nỗi đau riêng giấu kín sau ống kính của nam chính "Lật mặt 8: Vòng tay nắng", Đoàn Thế Vinh.

Đạo diễn Lý Hải Minh Hà Thúy Nga Hương Lan Lật mặt 8: Vòng tay nắng hải ngoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo