Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải - Minh Hà chiếu ra mắt phim tại Mỹ

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" có buổi công chiếu tại Mỹ vào dịp cuối tuần qua, chính thức ra mắt khán giả hải ngoại.

Ngoài các khách mời là nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng tụ hội, bày tỏ cảm xúc về phim. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ tác phẩm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhiều thông điệp về gia đình và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

"Một chi tiết khiến tôi nhớ mãi là sau khi phim kết thúc, các bé gái 14 - 15 tuổi, đứa thì mắt đỏ hoe, đứa nước mắt vẫn lưng tròng. Có lẽ, phim đã chạm tới trái tim non trẻ của các em - điều không phải tác phẩm nào cũng làm được. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh có con ở tuổi teen nên dẫn con đi xem, để các con cảm nhận rõ hơn công lao và tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ" - nữ ca sĩ thổ lộ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thúy Nga cảm xúc rằng lúc vào xem ai cũng "rần rần", hớn hở nhưng lúc về mọi người trôi hết son phấn vì khóc.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Diện trang phục cùng tông màu trắng

Cả hai mang phim đến khán giả hải ngoại

Các khách mời đến tham dự sự kiện

Ca sĩ Hương Lan chúc mừng hai vợ chồng

Thúy Nga (bìa trái) tại sự kiện

Nghệ sĩ Loan Châu cũng đánh giá phim là "một tác phẩm dễ thương với những miếng hài dí dỏm và những khoảnh khắc dâng trào". Một khán giả khác bày tỏ, xem "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" họ không chỉ được khóc, được cười mà còn nhận được những thông điệp "chạm" đến trái tim, khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Lắng nghe những chia sẻ từ nghệ sĩ, kiều bào và khán giả quốc tế, Lý Hải bày tỏ niềm hạnh phúc.

Anh cho biết mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua các tác phẩm của mình đã phần nào gặt hái kết quả. Ở những dự án tiếp theo, nam đạo diễn tiếp tục nỗ lực để hình ảnh Việt Nam ngày càng tạo dấu ấn đậm nét hơn trong lòng công chúng.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" tiếp tục ra mắt ở Nhật Bản, Ba Lan, Đức

Trước đó, thông tin phim chiếu tại thị trường quốc tế khiến khán giả vô cùng hào hứng. Đây cũng là phim Việt đầu tiên chiếu tại 4 châu lục trên thế giới, đồng thời sở hữu lượng rạp chiếu nhiều nhất từ trước đến nay.

Sau Mỹ và châu Âu, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" sẽ tiếp tục ra mắt tại Nhật Bản, Ba Lan (từ 3-10) và Đức (từ 9-10), mở rộng hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.

Nhiều khách mời khác

Cùng chung vui Lý Hải - Minh Hà

Cùng chụp ảnh khán giả tại rạp

Một cảnh trong phim

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" lấy bối cảnh nhóm bạn trẻ sống ở dải đất miền Trung khắc nghiệt có đam mê với âm nhạc và ước mơ trở thành thần tượng. Nhân vật chính Tâm (Đoàn Thế Vinh thủ vai), 17 tuổi, học giỏi và có năng khiếu âm nhạc. Tâm cùng nhóm bạn ở quê thành lập nhóm nhạc và đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Mọi chuyện bắt đầu khi cả nhóm vượt qua "vòng gửi xe" và có cơ hội được biểu diễn ở một sân khấu lớn, một ước mơ gần như không thể với tới của những đứa trẻ ở làng quê nghèo. Trong khi Tâm và nhóm bạn hân hoan với niềm vui sướng được thể hiện tài năng của bản thân, ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai), cha của Tâm lại kịch liệt phản đối anh theo con đường nghệ thuật.

Phim quy tụ các diễn viên: NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Chiều Xuân, Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Long Đẹp Trai, Quách Ngọc Tuyên, Tiết Cương, Ngọc Tưởng, Đoàn Thế Vinh, Hồng Thu, Tín Nguyễn…

Phim truyền tải những thông điệp nhân văn về tình cha con, tình thân trong gia đình, tình bạn, nỗ lực thực hiện ước mơ, xóa đi khoảng cách thế hệ. Tác phẩm có những ưu điểm lẫn hạn chế cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đề tài cũ kỹ, cách kể chuyện không mới lạ, không thu hút như các phần phim trước của chuỗi "Lật mặt". Tuy nhiên, một số khác cho rằng phim xúc động, khiến cảm xúc người xem khiến họ khóc cười cùng nhân vật.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" gặt hái doanh thu khá tốt tại thị trường Việt vào dịp 30-4, phim đã thu hơn 231 tỉ đồng. Dẫu vậy "Lật mặt 8" đạt doanh thu ít hơn so với "Lật mặt 7: Một điều ước" - đạt doanh thu hơn 482 tỉ đồng.



