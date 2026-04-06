Khép lại PPA Tour Hanoi Cup 2026, tâm điểm không chỉ là danh hiệu của Lý Hoàng Nam mà còn là phát biểu gây chú ý từ Federico Staksrud khi nói về các tay vợt Việt Nam.

Tối qua, 5-4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), Hoàng Nam đã đánh bại Trương Vinh Hiển 2-0 (11-5, 11-6) trong trận chung kết đơn nam để lên ngôi thuyết phục. Kết quả này giúp tay vợt sinh năm 1997 vươn lên hạng 14 thế giới trên bảng xếp hạng PPA, cập nhật hôm nay (6-4).

Trước trận chung kết này, tay vợt hạng 2 thế giời, người Argentina, Staksrud cho rằng những chiến thắng trên sân nhà chưa đủ để khẳng định đẳng cấp.

"Hoàng Nam và Vinh Hiển đều là tay vợt giỏi, nhưng họ chưa thi đấu tại Mỹ. Chỉ khi sang đó, chúng ta mới biết trình độ họ thực sự ở đâu", tay vợt người Argentina nhận định trong phỏng vấn riêng của đơn vị bản quyền sau trận thua ở bán kết trước VInh Hiển..

Theo Staksrud, Mỹ, nơi khởi nguồn của bộ môn này là môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất với điều kiện thi đấu ngoài trời, tốc độ bóng nhanh và chất lượng đối thủ cao, trong khi các tay vợt Việt Nam chủ yếu thi đấu tại châu Á.

Trước ý kiến này, Hoàng Nam không phản ứng gay gắt mà thẳng thắn thừa nhận sau trận chung kết: "Tôi nghĩ Staksrud nói đúng. Điều kiện thi đấu ở Mỹ rất khác, từ thời tiết, loại bóng đến môi trường ngoài trời. Các tay vợt hàng đầu khi đến Việt Nam cũng cần thời gian thích nghi".

Không dừng ở lời nói, tay vợt số 1 Việt Nam cho biết anh đã lên kế hoạch sang Mỹ thi đấu vào cuối năm 2026.

"Tôi rất muốn qua Mỹ từ sớm nhưng lịch PPA châu Á quá dày. Cuối năm nay, tôi sẽ cố gắng sang đó để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào" - Hoàng Nam khẳng định.