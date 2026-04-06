Thể thao

Lý Hoàng Nam đáp trả khi tay vợt số 2 thế giới nhận xét về các tay vợt Việt

Quốc An

(NLĐO) - Sau chức vô địch PPA 1000, Hanoi Cup 2026, Lý Hoàng Nam đối mặt lời châm biếm của tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud.

Khép lại PPA Tour Hanoi Cup 2026, tâm điểm không chỉ là danh hiệu của Lý Hoàng Nam mà còn là phát biểu gây chú ý từ Federico Staksrud khi nói về các tay vợt Việt Nam.

Tối qua, 5-4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), Hoàng Nam đã đánh bại Trương Vinh Hiển 2-0 (11-5, 11-6) trong trận chung kết đơn nam để lên ngôi thuyết phục. Kết quả này giúp tay vợt sinh năm 1997 vươn lên hạng 14 thế giới trên bảng xếp hạng PPA, cập nhật hôm nay (6-4).

Lý Hoàng Nam đáp trả "đanh thép" khi tay vợt số 2 thế giớ xem thường các tay vợt Việt - Ảnh 1.

Trước trận chung kết này, tay vợt hạng 2 thế giời, người Argentina, Staksrud cho rằng những chiến thắng trên sân nhà chưa đủ để khẳng định đẳng cấp.

"Hoàng Nam và Vinh Hiển đều là tay vợt giỏi, nhưng họ chưa thi đấu tại Mỹ. Chỉ khi sang đó, chúng ta mới biết trình độ họ thực sự ở đâu", tay vợt người Argentina nhận định trong phỏng vấn riêng của đơn vị bản quyền sau trận thua ở bán kết trước VInh Hiển..

Lý Hoàng Nam đáp trả "đanh thép" khi tay vợt số 2 thế giớ xem thường các tay vợt Việt - Ảnh 2.

Theo Staksrud, Mỹ, nơi khởi nguồn của bộ môn này là môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất với điều kiện thi đấu ngoài trời, tốc độ bóng nhanh và chất lượng đối thủ cao, trong khi các tay vợt Việt Nam chủ yếu thi đấu tại châu Á.

Trước ý kiến này, Hoàng Nam không phản ứng gay gắt mà thẳng thắn thừa nhận sau trận chung kết: "Tôi nghĩ Staksrud nói đúng. Điều kiện thi đấu ở Mỹ rất khác, từ thời tiết, loại bóng đến môi trường ngoài trời. Các tay vợt hàng đầu khi đến Việt Nam cũng cần thời gian thích nghi".

Không dừng ở lời nói, tay vợt số 1 Việt Nam cho biết anh đã lên kế hoạch sang Mỹ thi đấu vào cuối năm 2026.

"Tôi rất muốn qua Mỹ từ sớm nhưng lịch PPA châu Á quá dày. Cuối năm nay, tôi sẽ cố gắng sang đó để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào" - Hoàng Nam khẳng định.

Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm

Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm

(NLĐO) - Chức vô địch Pickleball-PPA Tour Hà Nội Cup 2026 của Lý Hoàng Nam, cho thấy một lựa chọn tưởng mạo hiểm lại đang mở ra con đường rộng hơn.

Vinh Hiển hạ số 2 thế giới, biến chung kết Pickleball Asia 1000 thành trận đấu "nội bộ"

(NLĐO) - Trận bán kết 2 của Lý Hoàng Nam khép lại và xác định trận chung kết PPA Asia tại Hà Nội là màn đấu nội bộ.

Lý Hoàng Nam hạ tay vợt "thần đồng" của Mỹ, đáp lời Vinh Hiển

(NLĐO) - Sau khi Vinh Hiển tiến vào bán kết và xác định đối thủ là tay vợt số 2 thế giới, Lý Hoàng Nam cũng vừa giành vé vào bán kết PPA Asia 1000 - Hà Nội Cup.

