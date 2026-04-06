HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chức vô địch Pickleball-PPA Tour Hà Nội Cup 2026 của Lý Hoàng Nam, cho thấy một lựa chọn tưởng mạo hiểm lại đang mở ra con đường rộng hơn.

Rời quần vợt đỉnh cao để bước vào một môn thể thao mới, nơi Hoàng Nam có thể định vị mình trên bản đồ thế giới.

Lý Hoàng Nam - Bản lĩnh và khẳng định

Tại Pickleball-PPA Hanoi Cup 2026, Hoàng Nam đánh bại Trương Vinh Hiển 11-5, 11-6 trong một trận chung kết thể hiện rõ bản lĩnh của tay vợt từng chinh chiến đỉnh cao.

Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm - Ảnh 1.

Pickleball mang lại cho Hoàng Nam một hệ sinh thái hoàn toàn khác

Cả hai ván đấu đều bắt đầu theo cùng một kịch bản: Hoàng Nam bị dẫn trước (2-5 ở ván 1, 2-5 ở ván 2), nhưng đều lật ngược thế trận bằng chuỗi điểm liên tiếp. 

Những cú đánh mạnh, nhanh và đi thấp qua lưới vừa nặng, vừa chính xác cùng khả năng bắn lưới hiệu quả giúp anh kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

TIN LIÊN QUAN

Đây không chỉ là một chiến thắng. Nó còn là màn "phục thù" sau thất bại gây tranh cãi trước chính Vinh Hiển ở bán kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Đáng chú ý hơn, trên đường vào chung kết, Hoàng Nam đã đánh bại số 4 thế giới Christian Alshon, trong khi Vinh Hiển hạ số 2 Federico Staksrud. Việc hai tay vợt Việt Nam gặp nhau ở trận cuối là minh chứng rõ ràng cho sự trỗi dậy của pickleball Việt Nam.

Chức vô địch mang về cho Hoàng Nam 1.000 điểm, nâng tổng điểm của anh lên khoảng 2.100 điểm và giữ vị trí trong top 20 thế giới.

Nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng, khoảng cách với nhóm top 10 vẫn rất rõ ràng: Christopher Haworth (số 1, 13.600 điểm); Federico Staksrud (số 2, 13.150 điểm); Hunter Johnson (số 3, 12.900 điểm); Christian Alshon (số 4, 9.550 điểm)… Jaume Martinez Vich (số 10, 3.900 điểm). Trong khi đó Lý Hoàng Nam xếp vị trí 17 cùng hạng với Phúc Huỳnh với 2.100 điểm.

Khoảng cách gần gấp đôi với top 10 và gấp 5–6 lần với top 3 cho thấy một thực tế: Hoàng Nam đã bước vào vùng cạnh tranh, nhưng chưa ở "tầng thống trị".

Trong hệ thống PPA, nơi mỗi chức vô địch chỉ mang lại 1.000 điểm, việc san lấp khoảng cách này không thể diễn ra trong một vài giải đấu. Đó là bài toán của sự ổn định dài hạn, không chỉ là bùng nổ nhất thời.

Lý Hoàng Nam: Từ giấc mơ tennis tốn kém đến giới hạn thực tế

Ít ai hiểu rõ giá trị của cú rẽ này hơn chính Hoàng Nam. Trong hơn một thập kỷ, anh là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Việt Nam. Từng vô địch Wimbledon trẻ nội dung đôi năm 2015, giành 11 danh hiệu ITF và đạt thứ hạng cao nhất 231 ATP (11-2022), Hoàng Nam đã đi gần hết con đường mà quần vợt Việt Nam có thể mở ra.

Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm - Ảnh 2.

Hoàng Nam chuyển sang mô hình nơi chuyên môn và kinh tế song hành

Nhưng để tiến xa hơn vào top 100 ATP - là một bài toán gần như bất khả thi nếu thiếu nền tảng tài chính và hệ sinh thái quốc tế đủ mạnh.

Ngay cả khi mỗi năm nhận đầu tư 7 tỉ đồng, thành tích vẫn không đủ để tạo ra sự bền vững về kinh tế. Giấc mơ vẫn còn, nhưng chi phí để theo đuổi nó ngày càng lớn. Và đó là lúc cú rẽ xảy ra.

Không bắt đầu lại từ con số 0, Hoàng Nam mang theo toàn bộ nền tảng quần vợt sang pickleball và lập tức biến nó thành lợi thế. Chỉ sau khoảng một năm thi đấu chuyên nghiệp, Nam đã: vô địch PPA Asia Tour tại Hàng Châu (2025), vô địch PPA Tour Hanoi Cup 2026, vào Top 20 thế giới. Quan trọng hơn, Hoàng Nam không chỉ thắng trên sân.

Pickleball mang lại cho Hoàng Nam một hệ sinh thái hoàn toàn khác: giải đấu dày đặc, tiền thưởng đều đặn, giá trị thương mại tăng mạnh, cơ hội tài trợ, quảng cáo mở rộng. Nam thậm chí còn đầu tư cụm sân pickleball - một bước đi cho thấy tư duy không chỉ của VĐV, mà của một người tham gia thị trường.

Từ một hành trình "tiêu tiền" để nuôi giấc mơ quần vợt, Hoàng Nam chuyển sang mô hình nơi chuyên môn và kinh tế song hành.

Cú rẽ đúng thời nhưng chưa phải điểm đến

Câu chuyện của Lý Hoàng Nam không phải là "bỏ quần vợt để chọn con đường dễ hơn". Đó là một quyết định chiến lược: chọn đúng thời điểm, đúng sân chơi để tối đa hóa giá trị sự nghiệp.

Nhưng khoảng cách với top 10 cũng nhắc nhở rằng hành trình này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Top 20 là bước đệm. Top 10 mới là thước đo.

Nếu vượt qua được cột mốc đó, Hoàng Nam sẽ không chỉ là người thành công trong một môn thể thao mới - mà có thể trở thành biểu tượng toàn cầu của pickleball.

Với Hoàng Nam, quần vợt là hành trình đi tìm đỉnh cao. Pickleball là nơi đỉnh cao đang tìm đến anh - nhanh hơn, thực tế hơn và cũng sinh lợi hơn.

Một cú rẽ mở ra hai thế giới hoàn toàn khác nhau, từ "giới hạn quần vợt" đến cơ hội toàn cầu ở pickleball


Lý Hoàng Nam thắng dễ Vinh Hiển, vô địch PPA Tour Asia 1.000 tại Hà Nội

(NLĐO) - Khép lại 2 set đấu, Lý Hoàng Nam đã đánh bại Trương Vinh Hiển để vô địch Giải Pickleball PPA Tour Asia 1000 tại Hà Nội trong chiều nay (5-4).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo