Lý Hoàng Nam và Sophia Phương Anh chiến thắng tại Vietnam Pickleball Awards 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lý Hoàng Nam và Sophia Phương Anh chiến thắng tại Vietnam Pickleball Awards 2025

Đông Linh - Ảnh: VPA

(NLĐO) - Sophia Phương Anh giành hat-trick danh hiệu tại Gala Vietnam Pickleball Awards 2025 trong khi Lý Hoàng Nam được vinh danh VĐV nam xuất sắc nhất năm.

Sự kiện Vietnam Pickleball Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh các cá nhân và tập thể xuất sắc của pickleball Việt Nam đã diễn ra đêm 23-3 tại TP HCM, thu hút các tay vợt hàng đầu, nhiều ngôi sao của làng giải trí cùng đông đảo khán giả.

Được chú ý nhất trong tổng số 18 hạng mục giải thưởng là các danh hiệu "Nam, nữ vận động viên xuất sắc nhất năm", thực sự là cuộc cạnh tranh của những tay vợt hàng đầu. 

Ở nội dung nam, Lý Hoàng Nam - cựu số 1 quần vợt Việt Nam – giành chiến thắng thuyết phục để được trao danh hiệu "Nam vận động viên xuất sắc nhất năm", vượt qua cả Trần Ngọc Triệu lẫn Đỗ Minh Quân theo kết quả bình chọn của khán giả và ban giám khảo chuyên môn.

Lý Hoàng Nam được vinh danh ở giải thưởng pickleball VPA

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của Lý Hoàng Nam với chức vô địch đơn nam Giải vô địch quốc gia và danh hiệu vô địch PPA Asia Tour Hàng Châu (Trung Quốc). Kỹ thuật điêu luyện từ quần vợt kết hợp tinh thần bền bỉ giúp anh khẳng định vị thế hàng đầu trong làng pickleball Việt Nam.

Sophia Phương Anh (giữa) giành cú hat-trick giải thưởng tại VPA 2025

Ở hạng mục cá nhân nữ, Sophia Phương Anh là người chiến thắng, thậm chí còn giành đủ hat-trick ba danh hiệu xuất sắc cá nhân, đôi nữ và đôi nam - nữ. Cô vượt qua hai đối thủ nặng ký Trúc Panda, Bình Rafa ở hạng mục "Nữ vận động viên hay nhất"; cùng với Lê Xuân Đức giành danh hiệu "Đôi VĐV nam - nữ xuất sắc nhất" và chiến thắng luôn nội dung "Đôi VĐV nữ xuất sắc nhất" cùng với Sophia Huỳnh Trần.

Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển

Danh hiệu "Đôi nam vận động viên xuất sắc nhất" thuộc Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển - cặp "ông cháu" chuyên tennis nay thống trị pickleball năm 2025. "Nữ VĐV 40+ hay nhất" thuộc về Cao Thùy Dung, "Nam VĐV 40+ hay nhất" được trao cho Đỗ Minh Quân. Hai tài năng trẻ Suri Bảo Hân (nữ U18) và Lê Xuân Đức (nam trẻ) được vinh danh "Vận động viên triển vọng".

Ca sĩ Hiền Hồ nhận giải "Nữ nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật nhất"

Ca sĩ Tuấn Hưng giành danh hiệu "Nam nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật nhất", Hiền Hồ thắng ở hạng mục "Nữ nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật nhất".

TIN LIÊN QUAN

VPA 2025 - khởi xướng năm 2025 và được tổ chức đầu năm 2026 - ghi nhận các cá nhân, câu lạc bộ, giải đấu, cộng đồng có đóng góp tích cực, lan tỏa phong trào pickleball bùng nổ tại Việt Nam.

Tin liên quan

Hấp dẫn giải thưởng "Vietnam Pickleball Awards 2025"

(NLĐO) - Giải thưởng "Vietnam Pickleball Awards 2025" nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho pickleball Việt Nam.

Khởi động hệ thống giải thưởng thường niên cho pickleball Việt Nam

(NLĐO) - Pickleball Việt Nam sắp có riêng cho mình hệ thống giải thưởng thường niên nhằm vinh danh nỗ lực của cộng đồng thể thao giàu tiềm năng bậc nhất châu Á.

Lần đầu đến châu Á, World Cup Pickleball 2026 đăng cai tại Đà Nẵng

(NLĐO) - World Cup Pickleball 2026 chính thức chọn Việt Nam là nơi đăng cai trong lần đầu tiên đặt chân đến châu Á.

Lý Hoàng Nam ca sĩ Tuấn Hưng Đỗ Minh Quân PPA Asia Vietnam Pickleball Awards Vietnam Pickleball Awards 2025 Sophia Phương Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo