Lần đầu đến châu Á, World Cup Pickleball 2026 đăng cai tại Đà Nẵng

Theo thông tin từ Ban Tổ chức World Cup Pickleball, mùa giải năm 2026 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 30-8 đến 6-9. Đây sẽ là lần thứ 4 sân chơi pickleball quốc tế này diễn ra, hứa hẹn nhiều màn tranh tài hấp dẫn sau thành công ở các năm trước.

Đặt chân đến châu Á

World Cup Pickleball 2026 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng (Ảnh: WCP)

Ra đời vào khoảng năm 1965 tại Mỹ, pickleball chỉ thực sự phổ biến trên thế giới trong vài năm trở lại đây. Năm 2023, World Cup Pickleball lần đầu tiên được tổ chức, thu hút vỏn vẹn 14 tay vợt tham gia. Đến năm 2025, số lượng vận động viên góp mặt đã lên đến hơn 3.000 người, đại diện cho 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 3 mùa giải tổ chức tại Peru và Mỹ, World Cup Pickleball chính thức rời khỏi châu Mỹ, đặt chân đến châu Á. Và quốc gia được lựa chọn là Việt Nam với thành phố đăng cai là Đà Nẵng.

Quyết định này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Khoảng từ cuối năm 2023, pickleball đã bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam với tốc độ hiếm thấy. Từ các thành phố lớn cho đến nhiều địa phương, số lượng sân bãi gia tăng nhanh chóng, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi.

Không chỉ dừng lại ở phong trào tự phát, Việt Nam còn hình thành lực lượng vận động viên trẻ đủ khả năng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. Tại World Cup Pickleball 2025, nước ta cũng có đại diện tham dự, góp mặt ở bảng H.

Một năng lượng mới trỗi dậy

Cũng vào năm ngoái, Giải pickleball Vietnam Cup diễn ra tại Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp với gần 600 tay vợt tham gia tranh tài.

Theo thống kê, khoảng 7.900 cổ động viên đã trực tiếp theo dõi các trận đấu từ khán đài, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này ở Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cũng đã công nhận Vietnam Cup 2025 là sự kiện pickleball có lượng khán giả đến xem trực tiếp đông nhất.

Đà Nẵng từng đăng cai thành công Vietnam Cup 2025 (Ảnh: PPA Tour Asia)

Ngoài ra, việc rời khỏi châu Mỹ cũng cho thấy khát vọng đưa pickleball đến nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Ban Tổ chức World Cup Pickleball chia sẻ trên trang chủ: "Một chương mới bắt đầu. Một sân khấu mới đã được thiết lập. Một năng lượng mới trỗi dậy từ trái tim châu Á. World Cup Pickleball 2026 tại Việt Nam không chỉ là một giải đấu mà là bước phát triển đáng ghi nhận".

Tất nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển pickleball Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn hơn, không chỉ về thành tích mà còn ở kỳ vọng từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức một sự kiện tầm cỡ quốc tế kéo dài nhiều ngày cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu về cơ sở vật chất, nhân lực và truyền thông.

Đây sẽ là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa pickleball trong nước.



