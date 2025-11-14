HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Lý Hùng tham gia phim "Phòng trọ ma bầu" bên cạnh nghệ sĩ Cát Phượng, diễn viên Quỳnh Lam.

Nhà sản xuất phim "Phòng trọ ma bầu" ngày 14-11 tung poster và trailer chính thức của phim.

Bên cạnh Huỳnh Phương, Nguyễn Anh Tú và Phương Lan đã được công bố trước đó, nhà sản xuất tiếp tục hé lộ những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh gồm Lý Hùng, Cát Phượng, Quỳnh Lam cũng tham gia phim.

Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Lý Hùng trở lại màn ảnh rộng

Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Cát Phượng trong phim

Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng - Ảnh 3.

Cát Phượng hé lộ cho bộ đôi bạn thân do Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú lý do nhà trọ cho thuê rẻ

Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng - Ảnh 5.

Trailer phim "Phòng trọ ma bầu"

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, Lý Hùng trở lại màn ảnh cùng Cát Phượng, Quỳnh Lam. Tuy nhiên, vai diễn của cả ba chưa được tiết lộ chi tiết.

Trong trailer, khán giả theo chân bộ đôi bạn thân do Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú thủ diễn, dọn vào căn nhà trọ "giá rẻ" vừa thuê được. Cả hai liên tiếp gặp phải hiện tượng kỳ bí như đồ đạc hư hỏng bất thường cho đến sự xuất hiện ngày một rõ rệt của một "bóng ma" bí ẩn.

Theo tiết lộ từ nhân vật do Cát Phượng thủ vai, lý do căn nhà trọ có giá rẻ bất ngờ là vì nơi đây vốn bị ma ám. Đúng như lời đồn, hồn ma mang thai bắt đầu quấy phá cả hai khách trọ.

Càng về sau, bộ đôi bạn thân dần nhận ra hồn ma mang thai này đang ẩn giấu trong mình nỗi oan khuất nên chưa thể siêu thoát. Từ đó, hành trình "giải oan" bất đắc dĩ cho linh hồn bất hạnh trở thành nút thắt trung tâm của bộ phim.

Phim "Phòng trọ ma bầu" phản ánh trực diện vấn nạn "ăn cơm trước kẻng" và hệ lụy từ việc phá thai – một chủ đề gai góc của xã hội hiện đại. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tuyến, Hứa Minh Đạt...

Tác phẩm do Ngụy Minh Khang đạo diễn, dự kiến ra rạp từ ngày 28-11.

Lý Hùng Quỳnh Lam Cát Phượng Huỳnh Phương Phòng trọ ma bầu
