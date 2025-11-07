Giao lưu nghệ thuật lần 2: Nghệ sĩ Trang Bích Liễu, diễn viên điện ảnh Lý Hùng, Bình Minh tụ hội

Chương trình hứa hẹn thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà chuyên môn, độc giả và những người gắn bó với đời sống văn hóa - nghệ thuật TP HCM góp mặt, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò kết nối và lan tỏa của Giải Mai Vàng suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Tổng duyệt cho chương trình

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2, Ban Tổ chức đã mời nhà thơ Lê Minh Quốc, người sáng tác những dòng thơ neo giữ ký ức tinh thần Việt Nam, tham dự. Bên cạnh đó là nghệ sĩ cải lương Trang Bích Liễu, giọng ca thủy chung với sân khấu cải lương, dù cuộc sống khó nhọc nhưng vẫn đồng hành với thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục biểu diễn, cống hiến cho sân khấu TP HCM.

Chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2 sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Lộ Lộ, diễn viên điện ảnh Lý Hùng, diễn viên điện ảnh - người mẫu Bình Minh, ca sĩ Đông Quân, Di Oanh, nhóm hát TDB, Trái Tim Trắng, vũ đoàn Bầu Trời Xanh…

Các nghệ sĩ sẽ thể hiện tiết mục nghệ thuật: "Đồng lúa reo" (sáng tác: Tôn Thất Lập), "Lính đảo" (sáng tác: Thập Nhất), "Hãy đến với con người Việt Nam tôi" (sáng tác: Xuân Nghĩa), "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" (sáng tác: NSND Viễn Châu), "Bậu ơi đừng khóc" (sáng tác: Hamlet Trương)…