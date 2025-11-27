Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến

Tin: Minh Khuê. Ảnh: ĐPCC + M. Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Lý Hùng diện vest lịch lãm tại sự kiện ra mắt phim "Phòng trọ ma bầu".

"Phòng trọ ma bầu" do Ngụy Minh Khang đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Phương, Nguyễn Anh Tú, Phương Lan, Lý Hùng, NSƯT Kim Tuyến, Quỳnh Lam, Cát Phượng…

Ngoài dàn ê-kíp, đến sự kiện ra mắt "Phòng trọ ma bầu", chung vui cùng đoàn phim còn có các khách mời: NSƯT Tuyết Thu, Thanh Bạch, Quách Ngọc Tuyên, Mạc Văn Khoa, Tú Vi, Lãnh Thanh, Thuận Nguyễn, Hải Triều, Hà Trí Quang - Thành Đoàn...

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 1.

Diễn viên Lý Hùng (thứ 6 từ phải sang) tại sự kiện ra mắt phim

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 2.

Đây là vai diễn tái xuất của Lý Hùng

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 3.

Nhân vật của Lý Hùng có những rắc rối tình ái cùng hai nhân vật do NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam thể hiện

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 4.

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 5.

Dàn diễn viên "Phòng trọ ma bầu"

Lý Hùng chia sẻ

Tại sự kiện, Lý Hùng thu hút chú ý bởi vẻ điển trai, lịch lãm ở tuổi 56. Đây là vai diễn tái xuất sau thời gian vắng bóng màn ảnh rộng của nam diễn viên. NSƯT Kim Tuyến khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc rạng rỡ trong lúc "Nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam gợi cảm với đầm đen.

Đạo diễn Ngụy Minh Khang cảm ơn dành cho dàn diễn viên mà anh tin tưởng lựa chọn - những người đã đồng hành cùng anh.

Lý Hùng chia sẻ: "Vai diễn của tôi cùng NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam góp một phần quan trọng trong nội dung phim. Khán giả khi xem phim sẽ cảm động với tình mẫu tử được kể đầy cảm xúc".

Phim "Phòng trọ ma bầu" thuộc thể loại hài - kinh dị, khai thác câu chuyện "phòng trọ có ma" để từ đó làm nổi bật vấn đề nhức nhối như vấn nạn phá thai, định kiến môn đăng hộ đối và những góc khuất trong đời sống người trẻ.

Phim chính thức ra rạp từ 28-11.

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 6.

NSƯT Tuyết Thu và Quách Ngọc Tuyên

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 7.

Hứa Minh Đạt tham gia phim trong vai diễn đặc biệt

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 8.

Cùng các khách mời khác

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 9.

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 10.

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 11.

NSƯT Kim Tuyến

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 12.

Quỳnh Lam

Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 13.

Đạo diễn Ngụy Minh Khang

Tin liên quan

Việt Trinh kể về mối quan hệ với Lý Hùng

Việt Trinh kể về mối quan hệ với Lý Hùng

(NLĐO) - Những chia sẻ mới đây của diễn viên Việt Trinh về mối quan hệ với diễn viên Lý Hùng thu hút sự chú ý của công chúng.

Lý Hùng hạnh phúc khi được khen trẻ hoài!

(NLĐO) – Nam diễn viên, ca sĩ Lý Hùng cho biết đi từ Nam ra Bắc và ngược lại, nhiều bà con gặp anh cứ hỏi: "Sao Lý Hùng giữa phong độ, trẻ hoài?". Anh hạnh phúc và tiết lộ có được vẻ ngoài trẻ trung nhờ đam mê thể thao.

Thực hư thông tin Minh Thư "Gái nhảy" cưới Lý Hùng: Người trong cuộc lên tiếng

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Lý Hùng và Minh Thư "Gái nhảy" kết hôn.

Lý Hùng Quỳnh Lam NSƯT Kim Tuyến Phòng trọ ma bầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo