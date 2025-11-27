Lý Hùng điển trai bên mỹ nhân Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến

"Phòng trọ ma bầu" do Ngụy Minh Khang đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Phương, Nguyễn Anh Tú, Phương Lan, Lý Hùng, NSƯT Kim Tuyến, Quỳnh Lam, Cát Phượng…

Ngoài dàn ê-kíp, đến sự kiện ra mắt "Phòng trọ ma bầu", chung vui cùng đoàn phim còn có các khách mời: NSƯT Tuyết Thu, Thanh Bạch, Quách Ngọc Tuyên, Mạc Văn Khoa, Tú Vi, Lãnh Thanh, Thuận Nguyễn, Hải Triều, Hà Trí Quang - Thành Đoàn...

Diễn viên Lý Hùng (thứ 6 từ phải sang) tại sự kiện ra mắt phim

Đây là vai diễn tái xuất của Lý Hùng

Nhân vật của Lý Hùng có những rắc rối tình ái cùng hai nhân vật do NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam thể hiện

Dàn diễn viên "Phòng trọ ma bầu"

Tại sự kiện, Lý Hùng thu hút chú ý bởi vẻ điển trai, lịch lãm ở tuổi 56. Đây là vai diễn tái xuất sau thời gian vắng bóng màn ảnh rộng của nam diễn viên. NSƯT Kim Tuyến khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc rạng rỡ trong lúc "Nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam gợi cảm với đầm đen.

Đạo diễn Ngụy Minh Khang cảm ơn dành cho dàn diễn viên mà anh tin tưởng lựa chọn - những người đã đồng hành cùng anh.

Lý Hùng chia sẻ: "Vai diễn của tôi cùng NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam góp một phần quan trọng trong nội dung phim. Khán giả khi xem phim sẽ cảm động với tình mẫu tử được kể đầy cảm xúc".

Phim "Phòng trọ ma bầu" thuộc thể loại hài - kinh dị, khai thác câu chuyện "phòng trọ có ma" để từ đó làm nổi bật vấn đề nhức nhối như vấn nạn phá thai, định kiến môn đăng hộ đối và những góc khuất trong đời sống người trẻ.

Phim chính thức ra rạp từ 28-11.

NSƯT Tuyết Thu và Quách Ngọc Tuyên

Hứa Minh Đạt tham gia phim trong vai diễn đặc biệt

Cùng các khách mời khác

NSƯT Kim Tuyến

Quỳnh Lam