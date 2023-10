Cùng với chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đối ngoại quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) là chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam.



Tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả

Nhiều năm qua, nhiệm vụ này đã được quân đội triển khai hết sức chủ động, tích cực với nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là vấn đề được nhiều nước quan tâm và LHQ rất chú trọng ưu tiên. Do đó, sự tham gia của Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia thành viên LHQ và nhất là sự ủng hộ từ phía LHQ.

Đội Công binh số 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra trang bị y tế khi tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.Ảnh: TƯ LIỆU

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện "diễn biến hòa bình", ra sức phủ nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình, tuyên truyền xuyên tạc và bóp méo sự thật về đường lối đối ngoại quốc phòng và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội NDVN.

Thực hiện âm mưu đó, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với chế độ chính trị của Việt Nam đã có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, các thế lực thù địch cho rằng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ chỉ là để đánh bóng, gây tốn kém ngân sách nhà nước, rủi ro cho những người lính trực tiếp đi làm nhiệm vụ. Với thái độ cực đoan và những luận điểm xuyên tạc, các thế lực phản động đã vu khống trắng trợn là Đảng, nhà nước không lo việc bảo vệ chủ quyền mà lại đưa quân đội ra nước ngoài để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là việc làm không cần thiết vì không đem lại lợi ích gì cho đất nước. Đáng chú ý, có ý kiến còn xuyên tạc rằng nước ta đưa quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là tham gia liên minh quân sự, đi xâm lược, chiếm đóng nước khác, đó là đi ngược lại chính sách quốc phòng của Việt Nam đã tuyên bố trong Sách trắng quốc phòng 2019.

Thực chất, đây là tiếng nói không có lương tri. Âm mưu của chúng là nhằm hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, nhà nước và quân đội ta, tạo dư luận xấu với bè bạn quốc tế. Các tổ chức phản động sử dụng các trang mạng xã hội để phát tán tài liệu, đăng tải các bài viết có nội dung kích động lòng thù hằn dân tộc, những vấn đề chưa được giải quyết kịp thời trong quan hệ quốc phòng cũng như quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực, núp dưới cái bóng của những "nhà dân chủ, người yêu nước chân chính…" để xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Chủ động nhận diện

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khó dự báo; các nước lớn vừa linh hoạt điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại, vừa cạnh tranh nhau gay gắt.

Tình trạng xâm phạm chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ... có xu hướng gia tăng, diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực, tác động mạnh đến tình hình an ninh, chính trị và nền hòa bình thế giới, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Để tiếp tục nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, chúng ta cần nâng cao công tác chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành và triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ một cách hiệu quả.

Trong đó, duy trì ổn định lực lượng tại các phái bộ hiện có; nghiên cứu triển khai hình thức đơn vị mới, đến phái bộ mới; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất và làm tốt công tác chuẩn bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, nhất là trong việc xây dựng năng lực (nhân sự, trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, thao trường huấn luyện, bảo đảm vật chất, tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực...). Đồng thời, chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước; quân đội và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng các vấn đề an ninh phi truyền thống, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biển..., việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ là góp phần ngăn ngừa xung đột, khôi phục hòa bình, an ninh quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển. Đồng thời, khẳng định xu thế hội nhập và đường lối đối ngoại hòa hiếu của Việt Nam: Luôn lấy lợi ích chung của cộng đồng và luật pháp quốc tế làm chuẩn mực cho mọi hành động vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới.