"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Dù cách Trái Đất tận 10.000 năm ánh sáng, vụ nổ thảm khốc của "ma cà rồng" Wolf-Rayet và "nạn nhân" vẫn có thể được quan sát bằng mắt thường.

Viết trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, một nhóm nghiên cứu thiên văn quốc tế cảnh báo rằng hệ sao đôi biến quang V Sagittae sắp kết thúc vòng đời bằng một vụ nổ rực sáng trên bầu trời Trái Đất trong những năm tới.

Hệ thống này gồm một ngôi sao lớn có khối lượng gấp 3,3 lần Mặt Trời và bạn đồng hành rất có thể là ngôi sao sao hiếm Wolf-Rayet.

"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất - Ảnh 1.

Hệ sao đôi bao gồm một ngôi sao lớn và "ma cà rồng", sẽ sớm thắp sáng bầu trời Trái Đất bằng một vụ nổ - Ảnh minh họa: Đại học Southampton

Sao Wolf-Rayet là giai đoạn cuối đời ngắn ngủi của một ngôi sao siêu khổng lồ. Trong hệ V Sagittae, độ sáng cao bất thường của nó đã phơi bày sự thật đáng sợ: Nó đang hút vật chất mãnh liệt từ bạn đồng hành như một con ma cà rồng.

Vật chất từ "nạn nhân" tích tụ lên bề mặt sao, bùng phát thành những đợt định kỳ, khiến độ sáng của cặp sao đôi này liên tục thay đổi, nên được gọi là sao biến quang.

Mặc dù vậy, vẫn có khả năng "ma cà rồng" này đơn thuần là một sao lùn trắng, tức tàn dư của một ngôi sao giống Mặt Trời đã sụp đổ một lần.

“V Sagittae không phải là một hệ sao bình thường, nó là hệ sao sáng nhất trong số các hệ sao cùng loại và đã khiến các chuyên gia bối rối kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1902" - giáo sư Phil Charles từ Đại học Southampton (Anh), đồng tác giả, cho biết.

Phát xạ quang học của cặp đôi rất đa dạng và cực kỳ phức tạp, khiến các nhà khoa học vật lộn trong thời gian dài. Tuy nhiên, những quan sát mới trong nghiên cứu này đã tiết lộ một vành đai sao đôi, giúp giải thích những gì đang diễn ra.

Để hình thành vành đai, ngôi sao "ma cà rồng" phải hút một lượng vật chất cực lớn từ ngôi sao đồng hành. Phần lớn vật chất chảy vào đĩa tích tụ của "ma cà rồng", nhưng phần còn lại sẽ tạo thành vành đai.

"Vành đai bất ngờ này, được hình thành từ những mảnh vụn của bữa tiệc hỗn độn, cung cấp cho chúng ta một manh mối có thể thay đổi những gì chúng ta biết về cách các ngôi sao tồn tại và chết đi" - tác giả chính Pasi Hakala từ Trung tâm Thiên văn Phần Lan thuộc Đài Thiên văn Nam Âu (ESO) cho biết.

Vì vậy, các nhà thiên văn rất chờ đợi cú phát nổ cuối cùng, thường sẽ xảy ra sau khi "ma cà rồng" quá căng bụng, tự xé toạc chính nó và cả bạn đồng hành.

Tin liên quan

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới

(NLĐO) - Một thành viên mới của dòng họ Sauropod - hội tụ những loài quái thú vĩ đại nhất thế giới - đã được xác định từ một mẫu vật bị lãng quên.

Phát hiện dạng sống “bất khả thi” ở Bắc Cực

(NLĐO) - Ở nơi tối tăm và lạnh giá bên dưới băng biển Bắc Cực, nơi mà các nhà khoa học từng tin rằng không có gì sống nổi, đã hé lộ những sinh vật thú vị.

Phát hiện hành tinh "không nên tồn tại"

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra một thế giới hết sức quái dị, thách thức mọi mô hình hình thành hành tinh trong vũ trụ.

Trái Đất sao biến quang sao đôi bầu trời Trái Đất sao phát nổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo