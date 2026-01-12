Mắc thủy đậu từ con, người cha 35 tuổi nguy kịch

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, nam bệnh nhân 35 tuổi (ở Hưng Yên) xuất hiện đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó sốt cao và đau họng. Bệnh nhân được xác định mắc thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, chăm sóc con.

Trong 4 ngày tự điều trị tại nhà bằng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc ngoài da, bệnh nhân không cải thiện. Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt, toàn thân, kèm sốt liên tục 39-40°C. Gia đình truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân phải nhập viện. Khi suy hô hấp nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện với nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy, kèm rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng.

Toàn thân xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều. Xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nặng, ban đầu điểm đánh giá chức năng các cơ quan của bệnh nhân cao, sau 48 giờ điều trị có cải thiện. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi ARDS – biến chứng nặng của thủy đậu.

Bệnh nhân bị tổn thương phổi nặng do mắc thủy đậu

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân trẻ, trước đó khỏe mạnh, không bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa tiêm vắc-xin, nhưng khi nhiễm lại diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy.

"Trường hợp này cho thấy đường lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần. Thông thường thủy đậu diễn biến nhẹ, nhưng ở người lớn, đặc biệt với người có suy giảm miễn dịch hoặc bệnh lý nền, nguy cơ biến chứng nặng luôn tiềm ẩn"- bác sĩ Phúc nói.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện, tuy nhiên tổn thương phổi vẫn nặng nên tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, thường biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh phổ biến ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa tiêm vắc-xin vẫn có nguy cơ nhiễm và gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo vắc-xin phòng thủy đậu hiện đã được triển khai rộng rãi, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch hoặc chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm phòng. Khi tiếp xúc với người mắc thủy đậu, cần thực hiện biện pháp phòng hộ, hạn chế lây nhiễm.

Người lớn có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh bệnh diễn tiến nặng.