Mái kính giảm nhiệt do nắng nóng

Theo báo The Guardian, một đợt sóng nhiệt đã tấn công nhiều khu vực ở Tây Phi từ tháng 2 đến tháng 4 năm ngoái, với nhiệt độ dao động từ 30 độ C đến 40 độ C. Tuy nhiên, mức độ ẩm rất cao khiến cư dân cảm thấy nhiệt độ phải cao hơn 10 độ C so với nhiệt độ đo được.

Sống trong khu dân cư tự phát ven biển Kroo Bay ở thủ đô Freetown - Sierra Leone đã hơn 50 năm nhưng ông Mohamed Koroma chưa bao giờ thấy trời nóng bức như những tháng đầu năm 2024. Theo chỉ số thích ứng toàn cầu Notre Dame, Sierra Leone xếp thứ 18 về mức độ dễ bị tổn thương do khí hậu.

Bên cạnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết nóng hơn, một phần nguyên nhân là do Freetown đang đô thị hóa nhanh chóng, dẫn đến phá rừng hàng loạt, theo bà Eugenia Kargbo - người được thị trưởng Freetown bổ nhiệm làm giám đốc theo dõi nhiệt độ của thành phố năm 2021. Vào năm 1990, thành phố chỉ có 529.000 người nhưng dân số bây giờ đã vượt mốc 1,3 triệu người. "Các phân tích mà chúng tôi thực hiện gần đây cho thấy nhiệt độ đang tăng theo cấp số nhân ở nhiều cộng đồng khác tại Freetown" - bà Kargbo nói.

Tấm phim phản xạ nhiệt được lắp lên mái nhà ở Freetown - Sierra Leone. Ảnh: MEER

Hơn 1/3 dân cư Freetown sống trong 82 khu ổ chuột rải rác quanh thành phố, một số khu nằm dọc bờ biển. Đây là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của khủng hoảng khí hậu. Bà Kargbo chỉ ra: "Nhà ở tại các khu tự phát này không chống chọi được với mức nhiệt mà chúng tôi đang phải đối mặt. Hầu hết các cửa ra vào và cửa sổ đều rất nhỏ trong khi khoảng 90%-95% vật liệu xây dựng được sử dụng là tấm tôn sóng. Chúng là loại vật liệu giữ nhiệt".

Từ khi bà Kargbo được bổ nhiệm, hội đồng TP Freetown đã thử nghiệm nhiều cách giúp cư dân đối phó với nhiệt độ cực đoan. Trong số này có sáng kiến về mái kính làm mát khá thành công, được thực hiện nhờ sự phối hợp của tổ chức từ thiện Mirrors for Earth's Energy Rebalancing (MEER). Trang web của MEER mô tả đây là loại mái được làm từ nhựa tái chế và sử dụng công nghệ tấm phim phản xạ nhiệt.

Tại Kroo Bay hiện có vài chục hộ gia đình được lắp loại mái mới nói trên. Chúng có thể lắp chồng lên mái hiện có hoặc lắp mới. Nhờ các cảm biến nhiệt thu thập dữ liệu, đánh giá ban đầu cho thấy nhiệt độ trong nhà có lắp mái kính giảm đến 6 độ C. Điều này nhận được sự đồng tình của người dân. "Nhà tôi và một số hàng xóm được lắp mái kính đã gần một năm. Nhờ đó, chúng tôi có thể nghỉ ngơi trong nhà mình vào ngày nóng" - ông Koroma nói.

Theo Guardian, chương trình thí điểm lắp loại mái này sẽ được mở rộng để bao phủ 35% cư dân tại tất cả khu ổ chuột ở Freetown.