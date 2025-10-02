Vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tặng 4 tỉ đồng cho xã Lệ Thuỷ xây nhà tránh lũ

Ngày 2-10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, khởi công xây dựng "Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ Khánh Mailisa" tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Công trình có tổng vốn đầu tư 4 tỉ đồng, diện tích gần 800 m², gồm 2 tầng kiên cố với 2 cầu thang riêng biệt để thuận tiện di chuyển trong mùa lũ. Tầng một bố trí sảnh, bếp, kho, khu vệ sinh và phòng sinh hoạt chung; tầng 2 là không gian rộng, đủ chỗ cho hàng trăm người trú ẩn nhiều ngày khi thiên tai kéo dài.

Không chỉ dừng ở ngôi nhà tránh lũ, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai còn trao tặng 5 ca nô cứu hộ trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ địa phương ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo xã Lệ Thủy đánh giá công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, đoàn kết. Đây sẽ là nơi cộng đồng sum họp, sinh hoạt và yên tâm vượt qua mỗi mùa lũ.