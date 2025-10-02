HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mailisa tài trợ xây nhà tránh bão, lũ cho cộng đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ngôi nhà tránh bão, lũ kiên cố trị giá 4 tỉ đồng do vợ chồng doanh nhân Mailisa tài trợ ở Quảng Trị sẽ là nơi an toàn cho hàng trăm người dân

Mailisa tài trợ xây nhà tránh bão, lũ cho cộng đồng ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tặng 4 tỉ đồng cho xã Lệ Thuỷ xây nhà tránh lũ

Ngày 2-10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, khởi công xây dựng "Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ Khánh Mailisa" tại thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Công trình có tổng vốn đầu tư 4 tỉ đồng, diện tích gần 800 m², gồm 2 tầng kiên cố với 2 cầu thang riêng biệt để thuận tiện di chuyển trong mùa lũ. Tầng một bố trí sảnh, bếp, kho, khu vệ sinh và phòng sinh hoạt chung; tầng 2 là không gian rộng, đủ chỗ cho hàng trăm người trú ẩn nhiều ngày khi thiên tai kéo dài.

Không chỉ dừng ở ngôi nhà tránh lũ, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai còn trao tặng 5 ca nô cứu hộ trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ địa phương ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo xã Lệ Thủy đánh giá công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, đoàn kết. Đây sẽ là nơi cộng đồng sum họp, sinh hoạt và yên tâm vượt qua mỗi mùa lũ.

Mailisa tài trợ xây nhà tránh bão, lũ cho cộng đồng ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Các đại biểu dự lễ khởi công nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ Khánh MAILISA

Mailisa tài trợ xây nhà tránh bão, lũ cho cộng đồng ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Tin liên quan

Đại nhạc hội mừng Khai trương Mailisa Bảo Lộc: Đêm không ngủ giữa lòng phố núi

Đại nhạc hội mừng Khai trương Mailisa Bảo Lộc: Đêm không ngủ giữa lòng phố núi

Ngày 28-5, Mailisa sẽ tổ chức đại nhạc hội ngoài trời tại Bảo Lộc với sân khấu hiện đại, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

VIDEO: Nước ngập nóc nhà, dân lên núi tránh lũ, địa phương họp khẩn trong đêm

(NLĐO) - Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhà cửa bị nhấn chìm, người dân lên núi tránh lũ, chính quyền họp khẩn trong đêm.

Ứng phó bão số 4, Quảng Trị sơ tán dân tránh lũ quét, sạt lở thế nào?

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đã xác định 5 vùng trọng tâm khi áp thấp nhiệt đới/bão đổ bộ (cấp độ 3), đồng thời xây dựng phương án sơ tán dân để ứng phó

Quảng Trị Thẩm mỹ viện Mailisa phan thị mai xã Lệ Thuỷ nhà tránh lũ Quảng Trị vợ chồng doanh nhân Mailisa công trình cộng đồng Quảng Trị khởi công nhà tránh lũ
