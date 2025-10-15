HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát và nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tham gia phim "Quán Kỳ Nam" do Leon Lê đạo diễn.

Liên Bỉnh Phát tái hợp đạo diễn Leon Lê, kể chuyện tình lãng mạn bên nhân vật Đỗ Thị Hải Yến thể hiện

Nhà sản xuất phim "Quán Kỳ Nam" ngày 15-10 tung hình ảnh và video clip đầu tiên của tác phẩm.

Phim quay hoàn toàn bằng phim 35mm, video clip mở đầu với phân cảnh không đối thoại của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Hải Yến thủ vai). Dường như hai người đang ở trong một không gian riêng thuộc khu cư xá cũ - bối cảnh chính của phim.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 1.

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 3.

Cặp đôi lãng mạn trong phim

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 4.

Liên Bỉnh Phát với tạo hình nhân vật Khang

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 5.

Khang là dịch giả

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 6.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát

Trailer phim "Quán Kỳ Nam"

Dù không đối thoại, đôi mắt long lanh như hồ thu của Kỳ Nam đã hơn mọi lời thổ lộ và giọng thoại của Khang dường như ngầm thừa nhận mối tình cảm khắng khít của đôi bên: "Để nhìn thấu suốt được những điều cốt lõi, không thể dùng đôi mắt, mà phải bằng con tim".

Hình ảnh góc cận nghiêng của hai nhân vật chính, tuy không nhìn vào mắt nhau nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu của hai kẻ tri kỷ vong niên, cũng phần nào nói lên chuyện tình cảm thầm lặng của họ.

Video clip đưa người xem đi theo hai nhân vật chính qua những khung hình đơn sơ, gần gũi của khu cư xá, của đường phố Sài Gòn vừa lạ vừa quen hơn 40 năm trước. Từ không gian sống, âm thanh, ánh sáng đến nhịp sống thường nhật, đều được chú trọng đến từng chi tiết.

"Quán Kỳ Nam" được dựng lên với một nhịp điệu nhịp nhàng, đôi khi chậm rãi. Chuyện tình cảm trung tâm của phim cũng được đạo diễn Leon Lê khắc họa tinh tế.

Video clip kết thúc với cùng một khung cảnh như khi bắt đầu, khi nhân vật Khang tiến lại gần Kỳ Nam với ánh nhìn nửa dè dặt, nửa mong đợi.

Tác phẩm đã có màn ra mắt tại nhiều Liên hoan phim quốc tế

Đỗ Thị Hải Yến đã vắng bóng trên màn ảnh một thời gian khá dài, Liên Bỉnh Phát vẫn là một cái tên khá quen thuộc với khán giả qua những chương trình truyền hình thực tế ăn khách, phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc)…

"Quán Kỳ Nam" xoay quanh nhân vật Khang - một dịch giả trẻ. Khang đến Sài Gòn để nhận công việc mới, nơi anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Dù ban đầu còn e dè nhưng tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 7.

Một số nhân vật khác trong phim

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 8.

Khu cư xá cũ

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 9.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 10.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 11.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến lãng mạn trong "Quán Kỳ Nam" - Ảnh 12.

Sự xuất hiện của Khang dần làm xáo trộn cuộc sống vốn tĩnh lặng của Kỳ Nam, khiến hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi. Những bí mật dần được bóc tách, những nhân vật mới dần xuất hiện, kéo theo những câu chuyện đầy tính thời cuộc.

Phim đã có màn ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2025 ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt), trình chiếu trong mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025, trình chiếu trong hạng mục Special Presentations ở Liên hoan phim quốc tế Bangkok và được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Hawaii (HIFF) 2025.

Phim quy tụ dàn diễn viên ngoài Liên Bỉnh Phát và Hải Yến còn có: Trần Thế Mạnh, Ngô Hồng Ngọc, Lý Kiều Hạnh, Lê Văn Thân, Phương Bình, Tú Quyên, Hồ Thành Trung, Nguyễn Thị Thắm... Tác phẩm ra rạp từ 28-11.

ra mắt phim diễn viên Liên Bỉnh Phát Quán Kỳ Nam Đỗ Thị Hải Yến
