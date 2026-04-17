Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

Kịch bản điên rồ ấy có thể xảy ra với điều kiện cần là Man City hòa Arsenal 1-1 trong cuộc so tài diễn ra lúc 22 giờ 20 tối 19-4 (giờ Hà Nội) trên sân Etihad thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Dĩ nhiên, điều kiện đủ sau đó là cả "Pháo thủ London" lẫn đội bóng nửa xanh thành Manchester phải kết thúc mùa giải với cùng điểm số, cùng hiệu số bàn thắng bại và cùng số bàn thắng ghi được.

Arsenal quyết tâm giữ vững khoảng cách 6 điểm so với Man City sau vòng 33 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

Man City có thể phải phân định chức vô địch với Arsenal thông qua một trận play-off trên sân trung lập. Ảnh: Shutterstock Editorial

Đây là chi tiết khiến cuộc đua vô địch trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết khi ở lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái tại Emirates, đôi bên đã hòa nhau 1-1. Nếu kịch bản đó lặp lại, họ không chỉ cân bằng ở đối đầu trực tiếp mà còn tiếp tục đẩy cuộc đua vào trạng thái cực kỳ mong manh.

Arsenal đang hơn Man City 6 điểm nhưng đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Đoàn quân dưới trướng HLV Mikel Arteta lúc có hiệu số bàn thắng bại +38 so với +35 của Man City, tức chỉ nhỉnh hơn đối thủ đúng 3 bàn.

Dù vậy, Man City lại đang ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn, với 63 pha lập công so với 62 của Arsenal. Do đó, chỉ vài bàn thắng hoặc một cú sẩy chân nhỏ, cũng có thể làm đảo chiều toàn bộ cục diện.

Nếu sau 38 vòng, 2 đội vẫn ngang nhau ở mọi chỉ số quyết định, chức vô địch sẽ phải được định đoạt bằng một trận play-off trên sân trung lập. Đó sẽ là màn "được ăn cả, ngã về không" đúng nghĩa, nơi chỉ một trận đấu quyết định tất cả.

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra nhưng khả năng danh hiệu được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại vẫn dễ xảy ra hơn. Tuy nhiên, khi mà kịch bản play-off còn tồn tại vẫn khiến phần còn lại của mùa giải thêm phần điên rồ.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, viễn cảnh này từng suýt xuất hiện ở mùa 1995-1996, khi Man Utd và Newcastle đua vô địch đến sát vạch đích.

Khi đó, giới tổ chức thậm chí đã chuẩn bị cả vé cho một trận play-off dự kiến diễn ra tại sân vận động Wembley nhưng cuối cùng Man Utd vẫn đăng quang với cách biệt 4 điểm.

Với Arsenal, sức ép càng lớn hơn bởi họ đã 2 mùa liên tiếp hụt hơi trước Man City. Mùa 2023-2024, "Pháo thủ" cán đích với 89 điểm nhưng vẫn kém đối thủ 2 điểm. Trước đó một mùa, họ cũng về sau đội bóng nửa xanh thành Manchester với 5 điểm ít hơn.

Arsenal bước vào trận then "đại chiến" với Man City sau cú sốc thua Bournemouth 1-2 trên sân nhà ở vòng 32. Trong khi đó, Man City đè bẹp Chelsea 3-0 để thổi bùng hy vọng lật ngược tình thế.

Chính vì thế, cuộc đối đầu tại Etihad không còn đơn thuần là một trận cầu 3 điểm, nó có thể là cánh cửa mở ra một trong những đoạn kết kịch tính nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.