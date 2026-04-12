Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh khiến Arsenal vẫn dậm chân ở mốc 70 điểm. Cú vấp đáng thất vọng khiến áp lực ngày càng đè nặng lên đôi vai thầy trò HLV Mikel Arteta, nhất là khi họ phải chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Man City tại sân Etihad vòng đấu tới.



Mikel Arteta ví thất bại trước Bournemouth như "cái tát trời giáng" với Arsenal

Từ đầu mùa, dấu hỏi lớn đối với Arsenal chính là khả năng tấn công trong các tình huống bóng sống và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Trận thua Bournemouth - đội đang có chuỗi 12 trận bất bại - một lần nữa cho thấy những vấn đề này chưa được giải quyết.

Thống kê cho thấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG - expected goals) từ bóng sống của Arsenal ở trận này chỉ là 0,19 - mức thấp thứ 2 của họ trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đây là vấn đề lớn và khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn còn lại của mùa giải.

Bournemouth làm rung chuyển cầu trường Emirates

Sai lầm trong lối chơi của Arsenal cũng được thể hiện rõ khi thủ môn David Raya 2 lần suýt chuyền bóng thẳng vào chân đối phương trong hiệp 2. Những tình huống này phản ánh sự rối loạn ở cách triển khai bóng của Arsenal.

Khoảng cách 9 điểm với Man City tưởng như an toàn bỗng trở nên mong manh khi thầy trò Pep Guardiola còn trong tay hai trận chưa đấu, bao gồm cuộc tiếp đón Chelsea và trận đá bù với Crystal Palace.

Nếu toàn thắng, Man City sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm – con số đủ để biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 19-4 trở thành "trận chung kết" của cả mùa giải.

Arsenal lo lắng trước trận "chung kết sớm" với Man City

Cơ hội của Man City lúc này không còn bị khoan vùng về mặt lý thuyết. Điều quan trọng nhất là họ đang nắm quyền tự quyết trong tay. Một khi đánh bại Chelsea để tạo đà tâm lý, rồi tiếp tục khuất phục Arsenal tại Etihad, đội bóng áo xanh thành Manchester hoàn toàn có thể san bằng điểm số, thậm chí vượt lên nếu tận dụng tốt trận đá bù.

So với Arsenal, lịch thi đấu của Man City cũng mang lại nhiều hy vọng hơn. Sau hai trận then chốt với Chelsea và Arsenal, họ chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Burnley, Everton hay Brentford. Đây là những trận đấu mà một Man City giàu bản lĩnh và chiều sâu đội hình thường rất ít khi đánh rơi điểm số trong giai đoạn nước rút.

Man City luôn biết cách tận dụng cơ hội ở các thời điểm quyết định

Yếu tố kinh nghiệm cũng là điểm tựa lớn cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Trong nhiều mùa giải gần đây, Man City luôn cho thấy khả năng tăng tốc đáng sợ ở chặng cuối. Họ từng không ít lần lật ngược thế cờ trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ sự ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu áp lực cao.

Ngược lại, Arsenal vẫn để lại cảm giác thiếu chắc chắn khi bước vào giai đoạn quyết định, và thất bại trước Bournemouth là minh chứng. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay Man City. Họ buộc phải duy trì sự tập trung tối đa, tránh những cú trượt chân tương tự như giai đoạn đầu mùa.

Nhưng khác với thời điểm bị bỏ xa, giờ đây chỉ cần một chuỗi trận hoàn hảo, cộng thêm việc tận dụng sai lầm của đối thủ, Man City hoàn toàn có thể biến mùa giải này thành màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Man City sáng lại cơ hội giành "cú ăn ba"

Man City gần như đã "mở đường" cho Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn 20 năm khi đoàn quân của Pep mất điểm trước Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham và Nottingham Forest, rồi thua cả Man United trong 12 trận gần nhất; vậy mà Arsenal vẫn không thể tận dụng thành công.

Vấn đề không chỉ nằm ở tinh thần, mà là bản lĩnh và sự ổn định – những yếu tố Arsenal còn thiếu trong thời điểm quyết định. Khi bị dẫn trước hoặc rơi vào thế giằng co, họ không có kế hoạch dự phòng hay cá nhân nào đủ tầm vực dậy tinh thần toàn đội.

Arsenal vẫn đang dẫn đầu, nhưng điểm tựa tinh thần có thể đã lung lay. Và khi Man City cảm nhận được cơ hội, lịch sử cho thấy họ hiếm khi bỏ lỡ.