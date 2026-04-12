HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Cú sẩy chân khó tin của Arsenal trước Bournemouth khiến cuộc đua vô địch Premier League nóng trở lại, mở ra cơ hội cho Man City ở giai đoạn quyết định.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh khiến Arsenal vẫn dậm chân ở mốc 70 điểm. Cú vấp đáng thất vọng khiến áp lực ngày càng đè nặng lên đôi vai thầy trò HLV Mikel Arteta, nhất là khi họ phải chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Man City tại sân Etihad vòng đấu tới.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal - Ảnh 1.

Mikel Arteta ví thất bại trước Bournemouth như "cái tát trời giáng" với Arsenal

Từ đầu mùa, dấu hỏi lớn đối với Arsenal chính là khả năng tấn công trong các tình huống bóng sống và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Trận thua Bournemouth - đội đang có chuỗi 12 trận bất bại - một lần nữa cho thấy những vấn đề này chưa được giải quyết.

Thống kê cho thấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG - expected goals) từ bóng sống của Arsenal ở trận này chỉ là 0,19 - mức thấp thứ 2 của họ trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đây là vấn đề lớn và khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn còn lại của mùa giải.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal - Ảnh 2.

Bournemouth làm rung chuyển cầu trường Emirates

Sai lầm trong lối chơi của Arsenal cũng được thể hiện rõ khi thủ môn David Raya 2 lần suýt chuyền bóng thẳng vào chân đối phương trong hiệp 2. Những tình huống này phản ánh sự rối loạn ở cách triển khai bóng của Arsenal.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng cách 9 điểm với Man City tưởng như an toàn bỗng trở nên mong manh khi thầy trò Pep Guardiola còn trong tay hai trận chưa đấu, bao gồm cuộc tiếp đón Chelsea và trận đá bù với Crystal Palace.

Nếu toàn thắng, Man City sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm – con số đủ để biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 19-4 trở thành "trận chung kết" của cả mùa giải.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal - Ảnh 3.

Arsenal lo lắng trước trận "chung kết sớm" với Man City

Cơ hội của Man City lúc này không còn bị khoan vùng về mặt lý thuyết. Điều quan trọng nhất là họ đang nắm quyền tự quyết trong tay. Một khi đánh bại Chelsea để tạo đà tâm lý, rồi tiếp tục khuất phục Arsenal tại Etihad, đội bóng áo xanh thành Manchester hoàn toàn có thể san bằng điểm số, thậm chí vượt lên nếu tận dụng tốt trận đá bù.

So với Arsenal, lịch thi đấu của Man City cũng mang lại nhiều hy vọng hơn. Sau hai trận then chốt với Chelsea và Arsenal, họ chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Burnley, Everton hay Brentford. Đây là những trận đấu mà một Man City giàu bản lĩnh và chiều sâu đội hình thường rất ít khi đánh rơi điểm số trong giai đoạn nước rút.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal - Ảnh 4.

Man City luôn biết cách tận dụng cơ hội ở các thời điểm quyết định

Yếu tố kinh nghiệm cũng là điểm tựa lớn cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Trong nhiều mùa giải gần đây, Man City luôn cho thấy khả năng tăng tốc đáng sợ ở chặng cuối. Họ từng không ít lần lật ngược thế cờ trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ sự ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu áp lực cao.

Ngược lại, Arsenal vẫn để lại cảm giác thiếu chắc chắn khi bước vào giai đoạn quyết định, và thất bại trước Bournemouth là minh chứng. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay Man City. Họ buộc phải duy trì sự tập trung tối đa, tránh những cú trượt chân tương tự như giai đoạn đầu mùa.

Nhưng khác với thời điểm bị bỏ xa, giờ đây chỉ cần một chuỗi trận hoàn hảo, cộng thêm việc tận dụng sai lầm của đối thủ, Man City hoàn toàn có thể biến mùa giải này thành màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal - Ảnh 5.

Man City sáng lại cơ hội giành "cú ăn ba"

Man City gần như đã "mở đường" cho Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn 20 năm khi đoàn quân của Pep mất điểm trước Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham và Nottingham Forest, rồi thua cả Man United trong 12 trận gần nhất; vậy mà Arsenal vẫn không thể tận dụng thành công.

Vấn đề không chỉ nằm ở tinh thần, mà là bản lĩnh và sự ổn định – những yếu tố Arsenal còn thiếu trong thời điểm quyết định. Khi bị dẫn trước hoặc rơi vào thế giằng co, họ không có kế hoạch dự phòng hay cá nhân nào đủ tầm vực dậy tinh thần toàn đội.

Arsenal vẫn đang dẫn đầu, nhưng điểm tựa tinh thần có thể đã lung lay. Và khi Man City cảm nhận được cơ hội, lịch sử cho thấy họ hiếm khi bỏ lỡ.

Tin liên quan

O'Reilly bắn hạ Arsenal, Man City đoạt League Cup thứ 9

O'Reilly bắn hạ Arsenal, Man City đoạt League Cup thứ 9

(NLĐO) - Sao trẻ Nico O'Reilly tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Man City đánh bại Arsenal 2-0 ở chung kết League Cup để giành danh hiệu lớn đầu mùa.

Man City Ngoại hạng Anh Arsenal chung kết sớm đua vô địch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo