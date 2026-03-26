Văn hóa - Văn nghệ

Mãn nhãn, đã tai với hợp xướng và vũ điệu Nga

Minh Khuê

(NLĐO) – Chương trình biểu diễn "Những người thừa kế Siberia" – thuộc khuôn khổ "Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam", đã diễn ra tối 25-3 tại TP HCM.

Chương trình do Bộ Văn hóa Liên bang Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM, các sở ngành liên quan tại TP HCM phối hợp thực hiện.

Dàn hợp xướng Dân gian Nga Omsk đã thể hiện một chuỗi các tiết mục đặc sắc, mang đến những phút giây đầy nghệ thuật phục vụ khán giả. Các đại biểu tham gia chương trình gồm: Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; cùng đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM,…

Các đại biểu tại chương trình

Ông Iurii Nemtsov - Phó Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, phát biểu

Phát biểu tại chương trình, ông Iurii Nemtsov - Phó Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, cho biết: "Đất nước Nga vô cùng rộng lớn và không phải ai cũng đã từng được đến Siberia, Viễn Đông, Kalmykia, Yakutia hay Kamchatka. Ví dụ, tôi vẫn chưa từng đến Omsk. Và giờ đây, chúng ta có cơ hội gặp gỡ những người đồng hương đến từ Siberia và trải nghiệm văn hóa của vùng đất này. Văn hóa Nga đã có những đóng góp độc đáo và vô giá vào sự phát triển của nền văn minh thế giới, vào việc hình thành nền tảng tinh thần và các giá trị của nó…"

Dàn hợp xướng Dân gian Nga Omsk đã đưa khán giả vào hành trình mãn nhãn và mãn nhĩ với giọng hát và vũ điệu thông qua loạt tiết mục: "Người Siberia", "Khúc ca lò rèn", "Khúc hát dân gian "rèn sắt rèn sắt", "Những người thợ dệt ren", "Qua dòng sông chảy xiết", "Những bức tranh từ cuộc sống của người khai thác vàng", "Khúc Krutikha", "Khúc hát dân gian "cây thanh lương trà"…

Đan xen giữa phần hợp xướng, các nghệ sĩ trình diễn múa dân gian, ballet độc đáo, mang đến không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa dân tộc Nga. Những tiết mục đều được đầu tư và trình diễn ấn tượng, nhận tràng vỗ tay dài, nhiệt liệt từ khán giả.

Những tiết mục được xâu chuỗi bằng người dẫn chuyện truyền cảm

Mang đến sự mãn nhãn, mãn nhĩ cho khán giả

Các tiết mục kết hợp hợp xướng và vũ điệu

Màn trình diễn trong chương trình

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, sảnh của Nhà hát Quân đội cũng diễn ra triển lãm "Di sản văn hóa Nga", giới thiệu 30 tác phẩm nhiếp ảnh về các di sản văn hóa, thiên nhiên của Liên bang Nga được UNESCO ghi danh. Cùng với đó, triển lãm trưng bày các sản phẩm nghệ thuật ứng dụng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Liên bang Nga và một số trang phục truyền thống.

"Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam" đã khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô ở Hà Nội ngày 23-3. Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 23-3 đến ngày 27-3 tại Hà Nội và TP HCM.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu công chúng Việt Nam những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Nga giàu truyền thống và bản sắc.

Chụp ảnh kỷ niệm

Tham quan triển lãm

