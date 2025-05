Màn trình diễn ấn tượng của mẫu nhí 9 tuổi tại Phuket Thái Lan

Dù mới 9 tuổi, Bảo Trân cho thấy sự chuyên nghiệp

Sau thành công tại Seoul, Hàn Quốc, ê kíp The New Generation of Models tiếp tục hành trình "cắm lá cờ thời trang Việt Nam trên những cột mốc là những địa danh nổi tiếng trên thế giới". Và điểm đến tiếp theo là bãi biển Nui Beach xinh đẹp thuộc Phuket, Thái Lan.

Hiện nay, tại các sàn diễn thời trang quốc tế, cơ hội trình diễn thường thuộc về người mẫu trưởng thành, khiến sự hiện diện của các tài năng nhí trở nên vô cùng hiếm hoi. Do đó, sự tỏa sáng của Bảo Trân trong show diễn lần này không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là niềm tự hào của ê kíp Việt Nam nói riêng và thế hệ mẫu nhí Việt nói chung.

Mẫu nhí Bảo Trân, gương mặt mẫu nhí tiềm năng trên các sàn diễn thời trang Việt Nam, vừa có một trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia dự án The New Generation of Models do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập.

Trong show diễn lần này, Bảo Trân đã có màn trình diễn xuất sắc khi diện trang phục từ bộ sưu tập "Những cánh hoa trên sóng" của nhà thiết kế Tommy Tường Lê. Người mẫu nhí sinh năm 2016 này thể hiện sự chuyên nghiệp khi có màn catwalk tự tin, bất chấp cái nắng gay gắt tại Phuket - nơi nhiệt độ có lúc vượt ngưỡng 32 độ C.

Siêu mẫu Xuân Lan đã tạo cơ hội cho mẫu nhí được theo đuổi đam mê

Bảo Trân là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt Nam. Cô bé đã từng tham gia nhiều show diễn lớn dành cho trẻ em như: Destination Runway Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week,..

Như nhiều mẫu nhí khác, Bảo Trân đang từng bước khẳng định rằng: dù còn nhỏ tuổi, các em vẫn hoàn toàn có thể chinh phục những sân khấu thời trang đẳng cấp, góp phần lan tỏa bản sắc Việt trên những điểm đến nổi tiếng toàn cầu.