Mẫu nhí Hoàng Long T-B ấn tượng trên sàn catwalk

Mẫu nhí Hoàng Long T-B được yêu mến bởi thần thái

Với gương mặt bụ bẫm đáng yêu cùng kỹ năng catwalk điêu luyện, Hoàng Long T-B được cả 3 nhà thiết kế Huỳnh Thành Phát, Trần Lê Đại Nam và thương hiệu áo dài Tiny. Dan lựa chọn trình diễn. Trong trang phục áo dài hay đồ Tây, Hoàng Long T-B đều mang đến những ấn tượng đặc biệt. Với khả năng biến hóa đa dạng, Hoàng Long T-B đã thổi hồn vào từng thiết kế, tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Nhận xét về trò cưng Hoàng Long T-B, siêu mẫu Xuân Lan nói: "Bé nổi bật với thần thái tự tin và những bước đi uyển chuyển. Hoàng Long T-B đã làm chủ hoàn toàn sàn diễn và khiến khán giả không thể rời mắt. Cậu bé đã thực sự tỏa sáng và để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người".

Trước đó, Hoàng Long T-B là mẫu nhí được khán giả biết đến nhiều hơn khi cậu bé đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng cùng ca sĩ Vũ Thịnh tại Destination Runway Fashion Week 2024.

Mới tham gia vào nghệ thuật nhưng cậu bé đã sớm bộc lộ khả năng trời phú của mình, với lối trình diễn cuốn hút, cùng thần thái chuyên nghiệp dù chỉ mới 7 tuổi, Hoàng Long T-B đã được nhiều thương hiệu, nhà thiết kế nổi tiếng chọn lựa góp mặt đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các bộ sưu tập.

Cậu bé cũng góp mặt trong dự án The New Generation Of Models 2024 của siêu mẫu Xuân Lan tại Hàn Quốc vào tháng 1 vừa rồi.

Cậu bé cực kỳ đam mê catwalk

Với mục tiêu trở thành người mẫu chuyên nghiệp không những chỉ trình diễn trên sàn catwalk mà còn trở thành người mẫu quảng cáo, lookbook … đa phong cách. Hoàng Long T-B không ngừng đổi mới bản thân, học hỏi thêm nhiều các kỹ năng khác nhau để ngày càng hoàn thiện mình hơn trong tương lai.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ, Hoàng Long T-B đã tự tin khám phá và phát triển tài năng nghệ thuật của mình. Gia đình chính là nơi nuôi dưỡng đam mê và giúp cậu bé trở thành một người mẫu đầy triển vọng.

Hoàng Long T-B xác định trở thành người mẫu chuyên nghiệp

Cũng trong chương trình Gala chào xuân 2025, siêu mẫu Xuân Lan xúc động khi Quỹ "Mạch Sống" không chỉ ra mắt khán giả mà còn có những bước đi ý nghĩa đầu tiên với màn đấu giá từ thiện thành công.

"Mỗi món đấu giá không chỉ là một tài sản mà còn là tấm vé yêu thương, giúp các bệnh nhi có thêm sức mạnh viết tiếp những câu chuyện đẹp về sẻ chia" - Xuân Lan nói.