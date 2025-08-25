Đây đã là trận thứ hai liên tiếp Man United không biết đến chiến thắng, khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim ngay khi mùa giải vừa khởi tranh.

Man United tạo nhiều cơ hội, sút bật cột dọc

Ra quân tại sân Craven Cottage, Man United nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra hàng loạt cơ hội, trong đó có cú sút dội cột dọc của tân binh Matheus Cunha.

Matheus Cunha có cú dứt điểm bóng tìm đúng cột dọc cầu môn Fulham

Fulham dần lấy lại thế trận và liên tục gây sóng gió khiến thủ thành Altay Bayindir nhiều lần phải trổ tài trước các cú sút nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà. Điểm nhấn của hiệp 1 chính là tình huống VAR gây tranh cãi khi xác định Bassey đẩy ngã Mason Mount của đội khách trong vòng cấm.

Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền khó tin

Bruno Fernandes được trao quyền thực hiện quả phạt đền, tuy nhiên, đội trưởng người Bồ Đào Nha lại sút bóng vọt xà sau tình huống va chạm kỳ lạ với trọng tài Chris Kavanagh, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trong sự ngỡ ngàng của đồng đội lẫn người hâm mộ.

Leny Yoro đánh đầu, bóng bật lưng Rodrigo Muniz vào lưới đội chủ nhà

Sau giờ nghỉ, Man United đẩy cao nhịp độ tấn công và nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 58. Trung vệ trẻ Leny Yoro bật cao đánh đầu từ quả đá phạt góc, bóng khẽ chạm lưng Rodrigo Muniz đổi hướng bay vào lưới. Ban tổ chức xác định đây là pha phản lưới của Muniz, giúp Man United vượt lên dẫn trước 1-0.

Emile Smith-Rowe (32) gỡ hòa cho Fulham

Man United "cầm vàng lại để vàng rơi"

Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp đội khách khai thông thế bế tắc, nhưng kịch bản quen thuộc lại xảy ra. Fulham không hề nao núng, họ tổ chức phản công mạnh mẽ và được tưởng thưởng ở phút 73.

Chỉ 90 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị, Emile Smith-Rowe lập tức tỏa sáng bằng cú vôlê quyết đoán trong vòng cấm, sau đường chuyền chuẩn xác của Alex Iwobi. Bàn gỡ 1-1 khiến khán đài Craven Cottage như nổ tung trong niềm vui của người hâm mộ Fulham.

Cựu cầu thủ Arsenal và niềm vui sau khi xé lưới Man United

Những phút cuối, cả hai đội đều tạo thêm cơ hội nhưng không bên nào đủ sắc bén để kết liễu trận đấu. Thống kê cho thấy Fulham dứt điểm nhiều hơn (12 so với 9) và cầm bóng hiệu quả trong phần lớn thời gian hiệp hai, trong khi Man United tiếp tục phơi bày vấn đề ở khâu dứt điểm và sự thiếu gắn kết trong lối chơi.

Man United phơi bày khá nhiều khiếm khuyết trong phòng ngự

Với trận hòa này, Fulham có 2 điểm sau hai vòng đấu, tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Man United chỉ có 1 điểm, rơi xuống nhóm cuối bảng ở vị trí 16.

Đây rõ ràng là khởi đầu đáng thất vọng với thầy trò Amorim khi những kỳ vọng về sự khởi sắc nhanh chóng bị chặn đứng bởi một Fulham thi đấu đầy quả cảm.

Dàn sao tấn cộng đắt giá chưa chứng tỏ được gì sau 2 trận mở màn

Trận hòa tại Craven Cottage là lời cảnh tỉnh cho Man United: Họ không chỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm mà còn phải tìm lại bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu nếu không muốn tiếp tục trượt dài.