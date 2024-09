Hai nhà cầm quân này đều đến từ Hà Lan và từng 4 lần đối đầu nhau khi ông Ten Hag còn nắm Ajax Amsterdam, còn ông Slot dẫn dắt Feyenoord. Mỗi người đều giành 2 chiến thắng.



Ông Ten Hag sau đó sang Anh vào tháng 4-2022, với nhiệm vụ hồi sinh "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, sau mùa đầu đầy hứa hẹn với vị trí thứ 3 và lọt vào 2 trận chung kết cúp nội địa, trong đó vô địch Cúp Liên đoàn (thắng Newcastle) nhưng thua Man City ở chung kết Cúp FA, Man United của HLV Ten Hag trải qua mùa bóng thảm họa.

Salah là cầu thủ “khắc tinh” của Man United, đặc biệt chơi rất tốt tại sân Old Trafford .(Ảnh: REUTERS)

"Nửa đỏ" thành Manchester xếp hạng 8 Giải Ngoại hạng Anh với 2 kỷ lục - thua nhiều trận nhất (14), để lọt lưới nhiều nhất (63 bàn). May cho nhà cầm quân 54 tuổi là chiến thắng trước Man City trong trận chung kết Cúp FA cuối mùa đã cứu chiếc ghế của ông.

Tuy nhiên, thầy trò Ten Hag đang trải qua khởi đầu khá thất vọng ở mùa này. Sau chiến thắng trước Fulham, họ để thua Brighton và buộc phải có điểm trước Liverpool tối nay, 1-9, để tránh phải đối mặt với cơn ác mộng đầu mùa.

Ông Ten Hag có thể sử dụng trung vệ đồng hương De Light ngay từ đầu trong lúc tiền vệ tân binh Ugarte nhiều khả năng vào sân trong hiệp 2. Man United cần gia tăng chất thép ở khâu phòng ngự trước khi nghĩ đến chuyện phá lưới Liverpool.

Đội khách có khởi đầu tốt cùng tân HLV A.Slot khi toàn thắng 2 trận dù không mua sắm, cho đến khi mang về thủ môn Giorgi Mamardashvili và tiền đạo F.Chiesa (từ Juventus). Liverpool của Slot chơi chặt chẽ hơn so với thời của HLV J.Klopp. Điều quan trọng là đội vẫn chiến thắng và át chủ bài M.Salah tiếp tục tỏa sáng.

Tiền đạo người Ai Cập được xem là nỗi ám ảnh của Man United nhờ khả năng tạo đột biến và cái duyên ghi bàn ở sân Old Trafford. Salah đã 11 lần phá lưới "Quỷ đỏ" cùng 4 kiến tạo sau 13 trận ở Giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của Alan Shearer, người cần tới 25 trận mới 10 lần phá lưới đội chủ sân Old Trafford. Ngôi sao 32 tuổi người Ai Cập cũng là cầu thủ đối phương ghi nhiều bàn thắng nhất trên "thánh địa" của Man United - 6 bàn trong 6 trận.

Nếu tính luôn các giải đấu cúp, Salah đã 14 lần lập công cho Liverpool sau 15 trận đội bóng thành phố cảng đấu "Quỷ đỏ", với 9 bàn trong 8 trận tại sân Old Trafford. Anh cũng đã có tên trong danh sách ghi bàn trong 2 trận toàn thắng đầu mùa này. Đó là lý do hàng thủ Man United sẽ phải cẩn thận gấp bội khi tái đấu số 11 của "Lữ đoàn đỏ"!

"Trước trận Man United - Liverpool, vòng 3 còn 2 trận đáng chú ý khác vào tối 1-9: Chelsea - Crystal Palace và Newcastle - Tottenham cùng diễn ra vào 19 giờ 30 phút.