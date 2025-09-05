HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mang dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi về nhà cố thủ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do mâu thuẫn với bạn cùng chơi game online, Đỗ Đức Minh ở Ninh Bình đã cầm dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi chạy về nhà cố thủ

Ngày 5-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình, cùng với Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có liên quan đã phối hợp bắt giữ Đỗ Đức Minh (SN 1996, ngụ tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn) để làm rõ hành vi đâm bạn cùng chơi game trọng thương.

Mang dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi về nhà cố thủ- Ảnh 1.

Đỗ Đức Minh (dấu X), thanh niên đâm bạn trọng thương, bị bắt giữ sau nhiều giờ cố thủ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 3-9, do có mâu thuẫn với N.Đ.T. (SN 1992; ngụ cùng phố, là bạn cùng chơi game online), Minh đã mang theo dao (loại dao bầu) đến nhà anh T. sau đó dùng dao đâm vào vai phải khiến người này bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, Đỗ Đức Minh chạy về nhà, dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Mặc dù lực lượng công an đã đến hiện trường chỉ đạo tuyên truyền, vận động, thuyết phục Minh ra đầu thú, nhưng thanh niên này vẫn dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Với tinh thần quyết liệt, sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Mâu thuẫn về chỗ ngồi lúc nhậu, đâm bạn tử vong tại chỗ

VIDEO: Mâu thuẫn về chỗ ngồi lúc nhậu, đâm bạn tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Mâu thuẫn, Tình đã bất ngờ cầm dao đâm một nhát vào ngực trái khiến bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Nha Trang: Nam sinh lớp 8 đâm bạn nguy kịch

(NLĐO)- Một học sinh lớp 8 ở Nha Trang khi giải quyết mâu thuẫn đã dùng hung khí đâm bạn nguy kịch

Dùng kéo đâm bạn nhậu trọng thương

(NLĐO)- Trong lúc ngồi uống rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng kéo đâm bạn nhậu trọng thương

