Mang điện thoại đi sửa, người đàn ông bỏ luôn xe khi gặp CSGT

Clip Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.



Tối 15-12, khoảng 10 cảnh sát thuộc Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) lập chốt tại UBND phường Tam Bình. Đây là một trong nhiều tổ được triển khai kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại TP Thủ Đức.

Người đàn ông bán xoong nồi bỏ xe sau khi có kết quả đo nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kết hợp tuần tra, kiểm soát phát hiện người vi phạm, tiến hành xử lý.

Lúc 20 giờ 40, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên 27 tuổi lái xe máy loạng choạng trên Tỉnh lộ 43 nên dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy người này có mức đo nồng độ cồn là 0,753mg/l khí thở.

Với lỗi này, thanh niên sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Thanh niên cho biết mình làm nghề lái xe, đi từ tỉnh Bình Dương lên TP Thủ Đức nhậu cùng bạn bè, đã uống 5 lon. "Tôi mới mua lại chiếc xe này năm ngoái giá 8 triệu, giờ chắc bỏ xe chứ tiền phạt đã bằng tiền mua xe" - nam thanh niên nói.

Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện một người đàn ông 49 tuổi có biểu hiện say xỉn. Song khi yêu cầu kiểm tra, người này cố tình tránh bị phạt bằng cách ngậm ống nhựa, thổi không ra hơi.

CSGT sau đó nhiều lần nhắc nhở, ông này thổi vào máy đo cho kết quả 0.361 mg/l khí thở. Ở mức này, ông sẽ bị phạt tiền từ 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 17 tháng.

Ông thừa nhận đã uống rượu ở nhà và đây là thói quen hàng ngày. Lúc tối, vợ ông nói gọi điện thoại cho ông mãi chẳng được nên ông mới mang điện thoại ra tiệm sửa, đi giữa đường thì bị dừng lại.

Thanh niên 27 tuổi cho biết mình đã uống 5 lon, chấp nhận bị xử phạt.

"Làm nghề bán xoong nồi chẳng được bao nhiêu tiền, thêm mức phạt quá nặng, xe thì quá cũ nên tôi bỏ luôn" - người đàn ông nói xong rồi bỏ đi về.

Đến 21 giờ 10, cảnh sát lập biên bản người đàn ông quê tỉnh Lào Cai do có kết quả đo 0,675mg/l khí thở.

Đáng nói, ông này gọi điện cho người quen có "quen biết" nên nhờ nói giúp, bỏ qua vi phạm. Song cảnh sát kiên quyết xử lý nên ông đành chấp nhận.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn, hôm qua (15-12), Công an TP Thủ Đức đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức trong ngày đầu ra quân tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn được Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức phát hiện, xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 15-12.