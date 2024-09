Mang rác thải từ biển vào bờ

Hình ảnh quen thuộc bao năm nay là bên mạn tàu luôn có chiếc túi lưới đựng đầy vỏ chai, lon bia, bao bì nhựa... treo lủng lẳng. Đó là rác khó phân hủy, ảnh hưởng đến môi trường biển mà ngư dân thu gom mang vào bờ.



Phường Thuận An là một trong những địa phương trọng điểm về nghề cá của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng phương tiện tàu thuyền khai thác biển gần 370 chiếc, trong đó có 171 chiếc đánh bắt xa bờ. Thông qua tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, từ năm 2022, Ban Quản lý cảng cá Thuận An đã triển khai các mô hình đổi rác lấy quà, hỗ trợ túi lưới cho tàu cá để thu hồi rác thải nhựa từ hoạt động đánh bắt thủy sản.

Khi chương trình được phát động, nhiều ngư dân liền hưởng ứng. Mỗi lần ra khơi, họ nhắc nhau giữ lại rác thải nhựa, bỏ vào túi lưới mang vào bờ. Cứ vài tháng, họ lại bán phế liệu, gom góp tiền giúp đỡ học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 42 tàu dịch vụ hậu cần trên biển của ngư dân Thuận An thực hiện tốt mô hình này.

Tàu cá ngư dân được trang bị túi lưới đựng rác thải nhựa để mang về bờ

Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đến nay, chương trình đã trao hơn 300 túi lưới cho các tàu cá và bố trí "ngôi nhà xanh" ở bến cảng để ngư dân bỏ rác vào mỗi lần cập bờ. Ban Quản lý đã tổ chức nhiều đợt đổi rác thải nhựa lấy quà là nhu yếu phẩm, sau đó gom rác bán lấy tiền đóng góp vào quỹ tình thương hỗ trợ con em ngư dân Thừa Thiên - Huế có hoàn cảnh khó khăn.

Qua 2 đợt triển khai, thu hút hàng trăm ngư dân tham gia, Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu gom được hơn 125 kg rác thải tái chế. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thay đổi thói quen vứt rác thải nhựa xuống biển của ngư dân trong quá trình đánh bắt.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có chiều dài bờ biển 120 km với 2 cửa biển lớn là Thuận An và Tư Hiền. Trong đó, các tàu cá ở địa phương đều tập trung ra khơi từ cửa Thuận An. Đây là cửa biển nhận nguồn nước từ sông Hương, sông Bồ đổ ra sau khi hòa vào phá Tam Giang rộng lớn. Phía thượng nguồn những con sông này là các khu dân cư, bao gồm đô thị Huế bên bờ sông Hương, cách cửa Thuận An chưa tới 15 km nên nguy cơ rác thải do bị vứt bừa bãi tràn về.

Từ mô hình "Ngày chủ nhật xanh" được phát động nhiều năm qua, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Vì thế, lượng rác vứt xuống các sông và phá Tam Giang đã giảm đáng kể, ngăn được phần nào rác tràn ra biển.