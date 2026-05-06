Mang rựa xông vào trụ sở, chém đại uý công an trọng thương

VIDEO: Công an khống chế bắt giữ nghi phạm chém cán bộ công an bị trọng thương ở Ba Đồn

Sáng 6-5, UBND phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một cán bộ công an phường bị tấn công ngay tại trụ sở khi đang làm nhiệm vụ, khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 40 ngày 5-5, Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn) mang theo một cây rựa xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn.

Hình ảnh nghi phạm bị khống chế, bắt giữ

Đại úy công an bị trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Tại phòng trực ban hình sự, Hoàng bất ngờ dùng rựa chém liên tiếp vào đại úy H.T.H. khi cán bộ này đang làm nhiệm vụ. Các nhát chém trúng vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái, khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Trong đó, phần bàn chân phải của đại úy H. bị đứt khoảng một phần ba. Nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ nghi phạm, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.