Pháp luật

Vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng ở Quảng Trị: Khởi tố 11 bị can

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong số 11 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng ở Quảng Trị, có 5 người dưới 18 tuổi

Ngày 28-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 18 rạng sáng ngày 19-4, một nhóm đối tượng hung hãn đã có hành vi tụ tập, điều khiển xe lạng lách và sử dụng hung khí gây náo loạn tại khu vực phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà. 

Khởi tố 11 bị can vụ gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

11 bị can bị khởi tố liên quan vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng ở Quảng Trị. Ảnh: Trần Khôi

Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến người dân địa phương hoang mang, bức xúc.

Sau quá trình khẩn trương điều tra và truy xét, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 21 đối tượng tham gia vào vụ việc. Qua khám xét và truy thu, lực lượng công an đã tạm giữ các tang vật bao gồm: 6 xe mô tô các loại, 1 thanh kim loại gắn lưỡi dao bầu, 1 cây ba chĩa tự chế, 1 thanh kiếm (dạng kiếm Nhật).

Dựa trên tài liệu chứng cứ thu thập được và sự phối hợp VKSND khu vực 5 tỉnh Quảng Trị, ngày 28-4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can. 

Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can và quyết định giao cho người đại diện hợp pháp theo dõi, quản lý đối với 5 bị can (là người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi). Ngoài ra, 10 đối tượng liên quan nhưng chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) - Mâu thuẫn sau màn nẹt pô và lời thách thức trên TikTok, hai nhóm thanh niên hẹn nhau mang theo hung khí để giải quyết.

Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Một thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được khen thưởng

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong việc phá vụ án cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - chi nhánh Gia Lai.

Nhóm thanh niên ở Quảng Trị bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) - Trong số 22 đối tượng liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng

