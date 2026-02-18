Mang Tết theo hành trình xa xứ

Từ Paris, Frankfurt, Warsaw đến Udon Thani, Helsinki hay Canberra..., không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được cộng đồng người Việt mang theo trên hành trình xa xứ, gìn giữ trọn vẹn hồn cốt quê hương giữa lòng thế giới. Trong các chương trình "Xuân quê hương" do các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức tại các thành phố lớn trên thế giới, sự tham dự của đông đảo kiều bào với những tiết mục văn nghệ, những món ăn truyền thống, trò diễn dân gian... làm người tham dự cảm nhận rõ không khí Tết ở quê nhà.

Tại Pháp, chương trình "Xuân Bính Ngọ 2026" tổ chức ở Tòa thị chính Paris thu hút đông đảo kiều bào, chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế. Giữa không gian đậm sắc xuân Việt, bà con cùng nhau thưởng thức văn nghệ, ôn lại giá trị truyền thống và khẳng định vai trò cầu nối văn hóa Việt - Pháp.

Ở Đức, hơn 1.500 kiều bào hội tụ trong Tết Cộng đồng do Tổng Lãnh sự quán tại Frankfurt am Main tổ chức. Không chỉ là dịp đoàn viên, đây còn là ngày hội gắn kết, nơi những người con xa quê cùng sẻ chia khát vọng, niềm tin vào năm mới.

Tại Ba Lan, chương trình "Xuân Quê hương 2026" quy tụ hơn 300 bà con cùng nhiều chính khách sở tại. Cộng đồng người Việt được ghi nhận về những đóng góp tích cực trong kinh tế, khoa học, văn hóa, đồng thời tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia. Những tiết mục nghệ thuật, nghi lễ truyền thống và hoạt động tôn vinh cá nhân, hội đoàn tiêu biểu càng làm sâu sắc thêm tinh thần hướng về cội nguồn.

Ở Thái Lan, gần 1.000 đại biểu và kiều bào tham dự "Xuân Quê hương 2026" với chủ đề gắn kết hữu nghị Việt - Thái. Lễ hội Áo dài tại Udon Thani và sự ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan cho thấy nỗ lực gìn giữ bản sắc trong cộng đồng. Hình ảnh phụ nữ kiều bào trong tà áo dài trở thành biểu tượng của niềm tự hào và trách nhiệm lan tỏa văn hóa Việt.

Tại Úc, Algeria và Phần Lan, các chương trình Xuân Quê hương diễn ra ấm áp với những tiết mục "cây nhà lá vườn", trò chơi dân gian và mâm cỗ Tết truyền thống. Ở Helsinki (Phần Lan), phong trào học tiếng Việt tiếp tục được duy trì, các em nhỏ sinh ra nơi xứ người vẫn nói tiếng mẹ đẻ tròn vành rõ chữ - một minh chứng sống động cho sức bền văn hóa.

Dù ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi hay châu Đại Dương, điểm chung của những mùa xuân xa xứ là sự gắn kết cộng đồng và tình yêu bền bỉ với quê hương. Mang Tết theo mình, bà con kiều bào không chỉ giữ gìn phong tục, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam, xây dựng những nhịp cầu hữu nghị bền chặt giữa đất nước và bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh do các cơ quan đại diện và kiều bào cung cấp:

Tiết mục văn nghệ của kiều bào trong chương trình Xuân quê hương tại Pháp

Xuân quê hương tại Pháp

Xuân quê hương tại Pháp

Xuân Quê hương tại Thái Lan

Xuân Quê hương tại Thái Lan

Dịp này diễn ra Lễ hội Áo dài tại Udon Thani và ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan

Xuân quê hương tại Ba Lan

Xuân quê hương tại Ba Lan

Xuân quê hương tại Ba Lan

Kiều bào tại Đức tụ hội

Xuân quê hương tại Đức

Xuân quê hương tại Đức

Xuân quê hương tại Algeria

Xuân quê hương tại Algeria

Xuân quê hương tại Algeria

Xuân quê hương tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại Phần Lan

Các học sinh được khen thưởng trong Xuân quê hương tại Phần Lan

Các học sinh được khen thưởng trong Xuân quê hương tại Phần Lan

Tại Hungary

"Ông đồ" tại Budapest, Hungary trong Tết cộng đồng 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào cùng đông đảo bạn bè sở tại.