HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mang Tết theo hành trình xa xứ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Không khí Tết Việt được cộng đồng người Việt Nam gìn giữ và lan toả ở nhiều nơi trên thế giới

Từ Paris, Frankfurt, Warsaw đến Udon Thani, Helsinki hay Canberra..., không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được cộng đồng người Việt mang theo trên hành trình xa xứ, gìn giữ trọn vẹn hồn cốt quê hương giữa lòng thế giới. Trong các chương trình "Xuân quê hương" do các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức tại các thành phố lớn trên thế giới, sự tham dự của đông đảo kiều bào với những tiết mục văn nghệ, những món ăn truyền thống, trò diễn dân gian... làm người tham dự cảm nhận rõ không khí Tết ở quê nhà.

Tại Pháp, chương trình "Xuân Bính Ngọ 2026" tổ chức ở Tòa thị chính Paris thu hút đông đảo kiều bào, chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế. Giữa không gian đậm sắc xuân Việt, bà con cùng nhau thưởng thức văn nghệ, ôn lại giá trị truyền thống và khẳng định vai trò cầu nối văn hóa Việt - Pháp.

Ở Đức, hơn 1.500 kiều bào hội tụ trong Tết Cộng đồng do Tổng Lãnh sự quán tại Frankfurt am Main tổ chức. Không chỉ là dịp đoàn viên, đây còn là ngày hội gắn kết, nơi những người con xa quê cùng sẻ chia khát vọng, niềm tin vào năm mới.

Tại Ba Lan, chương trình "Xuân Quê hương 2026" quy tụ hơn 300 bà con cùng nhiều chính khách sở tại. Cộng đồng người Việt được ghi nhận về những đóng góp tích cực trong kinh tế, khoa học, văn hóa, đồng thời tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia. Những tiết mục nghệ thuật, nghi lễ truyền thống và hoạt động tôn vinh cá nhân, hội đoàn tiêu biểu càng làm sâu sắc thêm tinh thần hướng về cội nguồn.

Ở Thái Lan, gần 1.000 đại biểu và kiều bào tham dự "Xuân Quê hương 2026" với chủ đề gắn kết hữu nghị Việt - Thái. Lễ hội Áo dài tại Udon Thani và sự ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan cho thấy nỗ lực gìn giữ bản sắc trong cộng đồng. Hình ảnh phụ nữ kiều bào trong tà áo dài trở thành biểu tượng của niềm tự hào và trách nhiệm lan tỏa văn hóa Việt.

Tại Úc, Algeria và Phần Lan, các chương trình Xuân Quê hương diễn ra ấm áp với những tiết mục "cây nhà lá vườn", trò chơi dân gian và mâm cỗ Tết truyền thống. Ở Helsinki (Phần Lan), phong trào học tiếng Việt tiếp tục được duy trì, các em nhỏ sinh ra nơi xứ người vẫn nói tiếng mẹ đẻ tròn vành rõ chữ - một minh chứng sống động cho sức bền văn hóa.

Dù ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi hay châu Đại Dương, điểm chung của những mùa xuân xa xứ là sự gắn kết cộng đồng và tình yêu bền bỉ với quê hương. Mang Tết theo mình, bà con kiều bào không chỉ giữ gìn phong tục, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam, xây dựng những nhịp cầu hữu nghị bền chặt giữa đất nước và bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh do các cơ quan đại diện và kiều bào cung cấp:

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ của kiều bào trong chương trình Xuân quê hương tại Pháp

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 2.

Xuân quê hương tại Pháp

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 3.

Xuân quê hương tại Pháp

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 4.

Xuân Quê hương tại Thái Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 5.

Xuân Quê hương tại Thái Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 6.

Dịp này diễn ra Lễ hội Áo dài tại Udon Thani và ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 7.

Xuân quê hương tại Ba Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 8.

Xuân quê hương tại Ba Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 9.

Xuân quê hương tại Ba Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 10.

Kiều bào tại Đức tụ hội

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 11.

Xuân quê hương tại Đức

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 12.

Xuân quê hương tại Đức

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 13.

Xuân quê hương tại Algeria

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 14.

Xuân quê hương tại Algeria

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 15.

Xuân quê hương tại Algeria

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 16.

Xuân quê hương tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 17.

Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại Phần Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 18.

Các học sinh được khen thưởng trong Xuân quê hương tại Phần Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 19.

Các học sinh được khen thưởng trong Xuân quê hương tại Phần Lan

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 20.

Tại Hungary

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 21.

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 22.

"Ông đồ" tại Budapest, Hungary trong Tết cộng đồng 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào cùng đông đảo bạn bè sở tại.

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 23.

Mang Tết theo hành trình xa xứ - Ảnh 24.

Tại Kuwait

 

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu

(NLĐO)- Chiều 8-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng những kiều bào tiêu biểu

(NLĐO)- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định kiều bào là nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào dâng hương, thả cá chép

(NLĐO)- Sáng 8-2, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng kiều bào dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn, thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

kiều bào Tết Tết Việt Xuân quê hương 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo