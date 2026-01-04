Mang thai 34 tuần vẫn liều lĩnh đi cướp giật dây chuyền

Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004; ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an làm việc với Nhi

Theo hồ sơ, chiều 17-12-2025, Nhi điều khiển xe máy đi từ nhà ở phường Long Châu đến chợ Vĩnh Long mua đồ nấu ăn. Sau khi mua xong, Nhi ghé vào một gian hàng bán hoa giống tại khu vực chợ Vĩnh Long thì phát hiện bà P.T.T.L (SN 1995; ngụ Vĩnh Long) cũng đến gian hàng trên và đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Nhi điều khiển xe di chuyển lên phía trước, sau đó giật dây chuyền của bà L. rồi bỏ chạy. Bà L. đã đến Công an phường Long Châu trình báo sự việc bị cướp giật sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trọng lượng hơn 4 chỉ, trị giá trên 42 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Long Châu xác minh, truy tìm và xác định Nhi là đối tượng thực hiện hành vi trên nên đã mời đối tượng lên cơ quan làm việc. Tại đây, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật.

Tính đến ngày 25-12-2025, Nhi đã mang thai được 34 tuần nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.