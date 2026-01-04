HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mang thai 34 tuần vẫn liều lĩnh đi cướp giật dây chuyền

Hoàng Thân - Ca Linh

(NLĐO) - Người phụ nữ mang thai 34 tuần đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng tại chợ ở tỉnh Vĩnh Long

Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004; ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Mang thai 34 tuần vẫn liều lĩnh đi cướp giật dây chuyền vàng ở chợ - Ảnh 1.

Công an làm việc với Nhi

Theo hồ sơ, chiều 17-12-2025, Nhi điều khiển xe máy đi từ nhà ở phường Long Châu đến chợ Vĩnh Long mua đồ nấu ăn. Sau khi mua xong, Nhi ghé vào một gian hàng bán hoa giống tại khu vực chợ Vĩnh Long thì phát hiện bà P.T.T.L (SN 1995; ngụ Vĩnh Long) cũng đến gian hàng trên và đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Nhi điều khiển xe di chuyển lên phía trước, sau đó giật dây chuyền của bà L. rồi bỏ chạy. Bà L. đã đến Công an phường Long Châu trình báo sự việc bị cướp giật sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trọng lượng hơn 4 chỉ, trị giá trên 42 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Long Châu xác minh, truy tìm và xác định Nhi là đối tượng thực hiện hành vi trên nên đã mời đối tượng lên cơ quan làm việc. Tại đây, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật.

Tính đến ngày 25-12-2025, Nhi đã mang thai được 34 tuần nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin liên quan

Người đàn ông sát hại nhân tình đang mang thai trong phòng trọ ở Bạc Liêu

Người đàn ông sát hại nhân tình đang mang thai trong phòng trọ ở Bạc Liêu

(NLĐO) – Do không có khả năng chăm sóc nhân tình nên đối tượng Châu Văn May đề nghị chị L. quay về sống với gia đình và mâu thuẫn đã xảy ra.

Giúp bố đơn thân có con, "bà trùm" mang thai hộ lĩnh án tù

(NLĐO) - Tổ chức 3 vụ mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong đó tìm người mang thai hộ cho người đàn ông muốn làm bố đơn thân, một cô gái trẻ lĩnh án tù

Vụ bé gái 13 tuổi khám bệnh phát hiện mang thai: Tạm giữ cha dượng

(NLĐO) – Qua quá trình điều tra vụ việc bé gái 13 tuổi phát hiện mang thai gần 4 tháng khi khám bệnh, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cha dượng.

công an Vĩnh Long cướp giật tài sản cướp mang thai
