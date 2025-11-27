HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mang thai hộ thương mại, phụ nữ là nạn nhân hay tội phạm?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Khoảng trống pháp lý làm gia tăng nguy cơ bóc lột và tạo điều kiện cho các đường dây xuyên biên giới lợi dụng.

Một chủ đề gây nhiều chú ý được trình bày bởi TS Rebecca E. Khan (Đại học De La Salle, Philippines) về giao thoa giữa mua bán ngườimang thai hộ vì mục đích thương mại. 

Mang thai hộ thương mại, phụ nữ là nạn nhân hay tội phạm? - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thảo

Vấn đề này được nêu ra tại hội thảo quốc tế "Luật Hình sự xuyên quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương" do Trường Đại học Luật TP HCM phối hợp cùng Trường Luật – Đại học Canterbury (New Zealand) và Tạp chí Transnational Criminal Law Review – Đại học Windsor (Canada) tổ chức ngày 27-11.

TS Rebecca E. Khan dẫn lại trường hợp tại Campuchia năm 2024. Theo bà, sự khác biệt lớn giữa các quốc gia ASEAN trong xác định tính chất pháp lý của mang thai hộ thương mại, đặc biệt khi có nước xem phụ nữ trong các vụ việc này là nạn nhân nhưng có nước lại xử lý họ như người phạm tội. Khoảng trống pháp lý này làm gia tăng nguy cơ bóc lột và tạo điều kiện cho các đường dây xuyên biên giới lợi dụng.


Tin liên quan

Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ

Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ

(NLĐO) - Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ và giao nhận tinh trùng, noãn, phôi và bổ sung tiêu chuẩn sức khỏe.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: Quy định mới ra sao?

(NLĐO) - Cơ sở y tế phải đạt nhiều điều kiện mới được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; quyền riêng tư của người mang thai hộ và trẻ sinh ra được đảm bảo.

Đề xuất nhiều quy định về điều kiện mang thai hộ

(NLĐO) - Tinh trùng, phôi của người cho để mang thai hộ với mục đích nhân đạo được mã hóa nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, đặc biệt là yếu tố chủng tộc

