Quan điểm của tòa về bị cáo lớn tuổi, ít học phạm tội ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Quan điểm của tòa về bị cáo lớn tuổi, ít học phạm tội ma túy

Trần Thái

(NLĐO) - HĐXX ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

TAND TPHCM vừa công bố bản án sơ thẩm đối với Vũ Thị Bích N. (61 tuổi) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Nhận thức pháp luật hạn chế?

Trước đó, vào tối 16-5-2024, bị cáo bị bắt quả tang tàng trữ hơn 274g Methamphetamine (còn gọi là ma tuý đá) tại nhà riêng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (nay là xã Vĩnh Lộc, TPHCM). Bị cáo khai do nghiện ma tuý nhưng không có việc làm nên mua ma tuý về bán lại kiếm lời. 

Tại phiên tòa ngày 21-10, luật sư bào chữa thống nhất với tội danh truy tố nhưng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo luật sư, bị cáo chỉ học hết lớp 7 nên nhận thức pháp luật hạn chế; gia đình khó khăn; quá trình điều tra và xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Thể hiện thái độ bất chấp

HĐXX nhận định lời khai của bị cáo tại phiên xử hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, tối 16-5-2024, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của bị cáo và thu giữ hơn 274g ma tuý đá, thuộc khung xử lý "từ 100 g đến dưới 3 kg" theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tòa án đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, làm lây lan tệ nạn nghiện ngập trong xã hội. Ngoài ra, bị cáo từng bị xét xử về tội ma túy nhưng chấp hành án xong vẫn tái phạm, thể hiện thái độ bất chấp, xem thường pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52.

HĐXX vẫn ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Những yếu tố này được áp dụng theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, song không làm thay đổi bản chất nghiêm trọng của hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn.

Từ các phân tích trên, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, đồng thời phạt bổ sung bằng tiền vì bị cáo mua bán ma túy nhằm mục đích kiếm lời.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Đối với số tiền hơn 308 triệu đồng là vật chứng thu giữ được, bị cáo khai có hơn 12,2 triệu đồng là tiền thu lợi bất chính từ buôn bán ma tuý. HĐXX tuyên trả số không liên quan đến hành vi phạm tội cho bị cáo, tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ hơn 308 triệu đồng để đảm bảo thi hành án.

Tin liên quan

Hơn 43.000 trái chủ cần biết: Quy định thu phí thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan

Hơn 43.000 trái chủ cần biết: Quy định thu phí thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Vì sao có sự khác nhau về thu án phí giữa các đợt chi trả và hơn 43.000 trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan cần lưu ý gì để tránh hiểu nhầm?

Thêm 205,7 tỉ đồng đến tay trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Cơ quan thi hành án dân sự TPHCM vừa chi trả đợt mới nhất cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo

(NLĐO) - Nữ bị cáo từng làm chủ một doanh nghiệp xây dựng hiện phải mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Bộ luật Hình sự ma tuý tình tiết giảm nhẹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo