Quan điểm của tòa về bị cáo lớn tuổi, ít học phạm tội ma túy

TAND TPHCM vừa công bố bản án sơ thẩm đối với Vũ Thị Bích N. (61 tuổi) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nhận thức pháp luật hạn chế?

Trước đó, vào tối 16-5-2024, bị cáo bị bắt quả tang tàng trữ hơn 274g Methamphetamine (còn gọi là ma tuý đá) tại nhà riêng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (nay là xã Vĩnh Lộc, TPHCM). Bị cáo khai do nghiện ma tuý nhưng không có việc làm nên mua ma tuý về bán lại kiếm lời.

Tại phiên tòa ngày 21-10, luật sư bào chữa thống nhất với tội danh truy tố nhưng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo luật sư, bị cáo chỉ học hết lớp 7 nên nhận thức pháp luật hạn chế; gia đình khó khăn; quá trình điều tra và xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình.

Ảnh minh hoạ AI

Thể hiện thái độ bất chấp

HĐXX nhận định lời khai của bị cáo tại phiên xử hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, tối 16-5-2024, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của bị cáo và thu giữ hơn 274g ma tuý đá, thuộc khung xử lý "từ 100 g đến dưới 3 kg" theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tòa án đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, làm lây lan tệ nạn nghiện ngập trong xã hội. Ngoài ra, bị cáo từng bị xét xử về tội ma túy nhưng chấp hành án xong vẫn tái phạm, thể hiện thái độ bất chấp, xem thường pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52.

HĐXX vẫn ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Những yếu tố này được áp dụng theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, song không làm thay đổi bản chất nghiêm trọng của hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn.

Từ các phân tích trên, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, đồng thời phạt bổ sung bằng tiền vì bị cáo mua bán ma túy nhằm mục đích kiếm lời.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Đối với số tiền hơn 308 triệu đồng là vật chứng thu giữ được, bị cáo khai có hơn 12,2 triệu đồng là tiền thu lợi bất chính từ buôn bán ma tuý. HĐXX tuyên trả số không liên quan đến hành vi phạm tội cho bị cáo, tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ hơn 308 triệu đồng để đảm bảo thi hành án.