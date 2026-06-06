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Pháp luật

Mang thuyền ra sông hút cát về bán, 1 người đàn ông bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 1 người đàn ông ở Ninh Bình đã tự ý mang thuyền ra sông hút cát về bán kiếm lời

Ngày 6-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại khu vực sông Đáy (xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình); khởi tố bị can đối với Lương Quang Điệp (SN 1960, ngụ xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) về tội danh trên.

Mang thuyền ra sông hút cát về bán, 1 người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 1.

Tự ý mang thuyền ra sông hút cát, người đàn ông bị khởi tố. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Lương Quang Điệp và Trần Văn Hảo (SN 1974, ngụ xã Nghĩa Sơn) đang vận hành phương tiện thủy để hút cát từ lòng sông Đáy thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn lên khoang chứa hàng trên phương tiện.

Quá trình điều tra xác định, phương tiện thủy trên là của Lương Quang Điệp; Trần Văn Hảo được thuê đi cùng để phụ việc hút cát trên sông.

Mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác cát trên sông Đáy, đồng thời bản thân đã từng có 1 tiền sự về hành vi khai thác cát lòng sông không có giấy phép, nhưng vì động cơ vụ lợi, Lương Quang Điệp vẫn tiếp tục thực hiện hành vi khai thác cát trái phép để bán kiếm lời bất chính với tổng số tiền thu lợi 87 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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